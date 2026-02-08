Canela, orégano o valeriana: cómo aliviar un dolor muy común con infusiones naturales

La raíz de jengibre es reconocida por su capacidad para atenuar las molestias menstruales, gracias a sus cualidades antiespasmódicas. Este rizoma contribuye a reducir las contracciones uterinas y beneficia la regulación del sangrado. Una investigación en la revista Pain Medicine corroboró su efectividad, indicando que una ingesta diaria de entre 750 y 2000 miligramos de jengibre en polvo durante el inicio del ciclo menstrual puede aliviar el dolor.