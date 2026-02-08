Canela, orégano o valeriana: cómo aliviar un dolor muy común con infusiones naturales

La dismenorrea, término médico para definir los dolores menstruales, afecta aproximadamente a la mitad de la población femenina. Ante este problema tan frecuente, existen diversas opciones naturales, caseras y sencillas que colaboran en la reducción del malestar físico. Estas alternativas ganan relevancia como métodos complementarios para quienes buscan alivio mediante el uso de recursos accesibles y de fácil preparación en el hogar.
Dichas infusiones actúan principalmente mediante la reducción de la inflamación abdominal y el alivio de las contracciones propias del proceso menstrual, aunque bajo ningún concepto sustituyen la consulta médica o el tratamiento de patologías como la endometriosis. Además del consumo de estas bebidas, resulta fundamental mantener una hidratación adecuada para favorecer el bienestar general del organismo durante estos días del ciclo.
Seis infusiones caseras que ayudan a disminuir el dolor menstrualCamomila
La infusión de camomila se posiciona como una opción destacada para mitigar los dolores menstruales, debido a sus diversas propiedades. Esta hierba proporciona un efecto calmante, desinflamatorio y, adicionalmente, favorece el descanso nocturno. Estudios científicos avalan su eficacia: una investigación de 2021 en el International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery validó su utilidad para la dismenorrea primaria y la disminución del flujo menstrual.
La raíz de jengibre es reconocida por su capacidad para atenuar las molestias menstruales, gracias a sus cualidades antiespasmódicas. Este rizoma contribuye a reducir las contracciones uterinas y beneficia la regulación del sangrado. Una investigación en la revista Pain Medicine corroboró su efectividad, indicando que una ingesta diaria de entre 750 y 2000 miligramos de jengibre en polvo durante el inicio del ciclo menstrual puede aliviar el dolor.
Tradicionalmente, la infusión de orégano se ha empleado para mitigar los espasmos del abdomen, los cólicos menstruales y las náuseas asociadas al periodo. Se sugiere su combinación con manzanilla para incrementar sus propiedades relajantes. Aunque la infusión carece de respaldo científico directo para la dismenorrea, un estudio de 2020 en el International Journal of Molecular Sciences encontró que el aceite esencial de la planta posee compuestos antiinflamatorios.
La infusión de canela ofrece efectos sedantes que resultan muy provechosos contra las molestias menstruales. Además, actúa como un agente anticoagulante, previniendo la acumulación excesiva de plaquetas sanguíneas y, de este modo, promueve una mejor fluidez del sangrado. Una investigación divulgada en el Journal of International Medical Research reveló que la canela puede reducir la severidad y la duración de la dismenorrea primaria.
La valeriana se distingue por sus virtudes calmantes y antiespasmódicas, convirtiéndola en una infusión valiosa para abordar los cólicos menstruales. Una investigación publicada en el Journal of Family Medicine and Primary Care demostró que esta planta es efectiva para disminuir el sangrado durante la menstruación y posee un efecto analgésico notable en casos de dismenorrea.
El anís estrellado es sumamente beneficioso para mitigar el dolor abdominal durante la menstruación y favorecer la relajación corporal. Las infusiones elaboradas con esta especia exhiben propiedades analgésicas y sedantes, las cuales contribuyen a aliviar las incomodidades estomacales, incluyendo los calambres. Se aconseja su ingesta de dos a tres veces al día mientras dure el período menstrual.