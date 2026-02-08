Kicillof, al frente del PJ: el gobernador consolida su figura y acuerda con La Cámpora

“Convocamos a todos y todas los afiliados a cada compañero y compañera, a poner delante lo que nos une y a cuidar la herramienta política que representa el peronismo y a trabajar en conjunto en la construcción de una alternativa, que tenga como toda bandera la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”, remarcó también el comunicado que informa sobre la presidencia de Kicillof, aunque sin añadir nada sobre sus aspiraciones o ideas para el movimiento político.