Secciones
SociedadEducación

ICE: casi 30 años formando profesionalespara un mercado laboral en transformación
ICE: casi 30 años formando profesionalespara un mercado laboral en transformación
Hace 4 Hs

Con la emoción de cumplir casi tres décadas de trayectoria, el Instituto de Ciencias Empresariales (ICE) inicia el ciclo 2026 reafirmando su compromiso con una educación de calidad, innovadora y alineada a las demandas de un mercado laboral en permanente cambio.

“El instituto se caracteriza por ser pionero, por abrir caminos dentro de un ámbito educativo que, cuando nacimos, estaba orientado principalmente a la formación docente. No existían carreras cortas que prepararan directamente para el mundo laboral”, explica Susana Vélez, contadora y representante legal del ICE.

A lo largo de los años, la institución amplió su oferta académica con carreras y trayectos formativos vinculados al mundo productivo. “Siempre miramos el mercado laboral, porque es ahí donde la gente busca no solo una carrera universitaria, sino también una posibilidad laboral que le permita independizarse y, a la vez, continuar estudiando”, señala Vélez.

Esa lógica se tradujo en la creación de tecnicaturas, cursos profesionalizantes y propuestas de perfeccionamiento docente con puntaje, siempre con un fuerte anclaje en la práctica. Otro de los pilares del ICE es la incorporación temprana de la tecnología en sus métodos de enseñanza. Mucho antes de la pandemia, la institución apostó por la modalidad híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales.

Actualmente, el ICE cuenta con estudiantes de San Miguel de Tucumán, del interior provincial y de distintos puntos del país. Incluso hay alumnos que trabajan en zonas de la precordillera, en actividades mineras, y cursan a distancia carreras como Higiene y Seguridad en el Trabajo, realizando prácticas y trabajos colaborativos con compañeros de otras provincias.

Inscripciones abiertas y títulos con validez nacional

Para el ciclo lectivo 2026, el ICE ya tiene abiertas las inscripciones en tecnicaturas de tres años con título oficial de validez nacional: Administración de Empresas, Administración Contable, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Traductorado en Inglés (a distancia, único en el país) y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.

Además, la institución ofrece la posibilidad de continuidad universitaria online. A través de articulaciones con universidades prestigiosas, los egresados pueden obtener su título de grado en menor tiempo, incluso mientras trabajan, ampliando significativamente sus oportunidades profesionales.

Otro de los programas más destacados del ICE es el Secundario Acelerado para Adultos, que permitió a miles de personas completar su educación obligatoria. Se trata de una propuesta con título oficial y validez nacional, cuya duración es de 14 meses o incluso menos, gracias al reconocimiento de materias previamente aprobadas. El ingreso está abierto todo el año y el cursado puede realizarse a distancia o con asistencia presencial solo una vez por semana.

Con casi 30 años de experiencia, el ICE lidera el crecimiento profesional y anticipa el próximo lanzamiento de cursos profesionales y cursos con puntaje docente. Quienes deseen conocer más pueden seguir las novedades en Instagram (@icetucuman), Facebook (@icetuc), ingresar a www.iceweb.edu.ar o visitarlo en San Martín 145.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Primero limpio y vestido”: las prioridades de las clases

“Primero limpio y vestido”: las prioridades de las clases

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Menos alumnos y más docentes: cómo cambiará la primaria argentina hacia 2030

Menos alumnos y más docentes: cómo cambiará la primaria argentina hacia 2030

Si hacés fotos o trabajás en redes, estos talleres virtuales te pueden servir

Si hacés fotos o trabajás en redes, estos talleres virtuales te pueden servir

Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Argentina lidera el ranking como destino elegido por estudiantes extranjeros

Lo más popular
Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores
1

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel
2

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones
3

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas
4

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas
5

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones
6

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Más Noticias
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

La tradición frutícola y las importaciones

La tradición frutícola y las importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Comentarios