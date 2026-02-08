ICE: casi 30 años formando profesionalespara un mercado laboral en transformación

Otro de los programas más destacados del ICE es el Secundario Acelerado para Adultos, que permitió a miles de personas completar su educación obligatoria. Se trata de una propuesta con título oficial y validez nacional, cuya duración es de 14 meses o incluso menos, gracias al reconocimiento de materias previamente aprobadas. El ingreso está abierto todo el año y el cursado puede realizarse a distancia o con asistencia presencial solo una vez por semana.