ICE: casi 30 años formando profesionalespara un mercado laboral en transformación

Con la emoción de cumplir casi tres décadas de trayectoria, el Instituto de Ciencias Empresariales (ICE) inicia el ciclo 2026 reafirmando su compromiso con una educación de calidad, innovadora y alineada a las demandas de un mercado laboral en permanente cambio.
“El instituto se caracteriza por ser pionero, por abrir caminos dentro de un ámbito educativo que, cuando nacimos, estaba orientado principalmente a la formación docente. No existían carreras cortas que prepararan directamente para el mundo laboral”, explica Susana Vélez, contadora y representante legal del ICE.
A lo largo de los años, la institución amplió su oferta académica con carreras y trayectos formativos vinculados al mundo productivo. “Siempre miramos el mercado laboral, porque es ahí donde la gente busca no solo una carrera universitaria, sino también una posibilidad laboral que le permita independizarse y, a la vez, continuar estudiando”, señala Vélez.
Esa lógica se tradujo en la creación de tecnicaturas, cursos profesionalizantes y propuestas de perfeccionamiento docente con puntaje, siempre con un fuerte anclaje en la práctica. Otro de los pilares del ICE es la incorporación temprana de la tecnología en sus métodos de enseñanza. Mucho antes de la pandemia, la institución apostó por la modalidad híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales.
Actualmente, el ICE cuenta con estudiantes de San Miguel de Tucumán, del interior provincial y de distintos puntos del país. Incluso hay alumnos que trabajan en zonas de la precordillera, en actividades mineras, y cursan a distancia carreras como Higiene y Seguridad en el Trabajo, realizando prácticas y trabajos colaborativos con compañeros de otras provincias.
Inscripciones abiertas y títulos con validez nacional
Para el ciclo lectivo 2026, el ICE ya tiene abiertas las inscripciones en tecnicaturas de tres años con título oficial de validez nacional: Administración de Empresas, Administración Contable, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Traductorado en Inglés (a distancia, único en el país) y Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.
Además, la institución ofrece la posibilidad de continuidad universitaria online. A través de articulaciones con universidades prestigiosas, los egresados pueden obtener su título de grado en menor tiempo, incluso mientras trabajan, ampliando significativamente sus oportunidades profesionales.
Otro de los programas más destacados del ICE es el Secundario Acelerado para Adultos, que permitió a miles de personas completar su educación obligatoria. Se trata de una propuesta con título oficial y validez nacional, cuya duración es de 14 meses o incluso menos, gracias al reconocimiento de materias previamente aprobadas. El ingreso está abierto todo el año y el cursado puede realizarse a distancia o con asistencia presencial solo una vez por semana.
Con casi 30 años de experiencia, el ICE lidera el crecimiento profesional y anticipa el próximo lanzamiento de cursos profesionales y cursos con puntaje docente. Quienes deseen conocer más pueden seguir las novedades en Instagram (@icetucuman), Facebook (@icetuc), ingresar a www.iceweb.edu.ar o visitarlo en San Martín 145.