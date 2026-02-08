Instituto Anglo: símbolo de tradición, calidad y excelencia en la enseñanza del Inglés

A partir del 31 de mayo de 2025, el instituto ha dado un paso histórico al convertirse en Sede Oficial del Examen Internacional Ielts (International English Language Testing System) en el norte argentino, en alianza con el British Council. Este examen, requerido por universidades, empresas y gobiernos de países como Reino Unido, Canadá y Australia, ya puede rendirse en Tucumán, evitando a los candidatos la necesidad de viajar a provincias más alejadas. Han rendido alumnos de Tucumán, Salta, Santiago y Jujuy con resultados disponibles en apenas 48 horas.