Instituto Anglo: símbolo de tradición, calidad y excelencia en la enseñanza del Inglés

En un contexto global donde el dominio del inglés se ha convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo académico, profesional y personal, el Instituto Anglo (Instituto Cultural Argentino de Lenguas Vivas) se consolida como pionero e institución líder en la enseñanza del idioma en Tucumán y la región.
En un mundo sin fronteras, con casi 84 años de trayectoria, el Instituto Anglo ha formado a miles de estudiantes que hoy se desempeñan en universidades, empresas y organizaciones nacionales e internacionales. Su prestigio se sustenta en un equipo docente altamente capacitado, una metodología innovadora, el uso de tecnología educativa y la integración de actividades culturales que enriquecen la experiencia de aprendizaje.
La institución ofrece cursos para todas las edades y niveles, desde niños a partir de los 4 años hasta adultos, así como una propuesta de educación superior: la Tecnicatura Superior de Traductorado en Inglés, una carrera terciaria de tres años con título oficial y validez nacional que habilita a sus egresados a desempeñarse como técnicos traductores en ámbitos públicos y privados.
El Instituto Anglo es además miembro de CoBCI, una red nacional integrada por 24 centros culturales del país, lo que garantiza la validez y proyección nacional de sus certificaciones. Asimismo, desde hace 79 años es el único Centro Examinador autorizado de los exámenes de la Universidad de Cambridge en Tucumán, con destacados índices de aprobación.
A partir del 31 de mayo de 2025, el instituto ha dado un paso histórico al convertirse en Sede Oficial del Examen Internacional Ielts (International English Language Testing System) en el norte argentino, en alianza con el British Council. Este examen, requerido por universidades, empresas y gobiernos de países como Reino Unido, Canadá y Australia, ya puede rendirse en Tucumán, evitando a los candidatos la necesidad de viajar a provincias más alejadas. Han rendido alumnos de Tucumán, Salta, Santiago y Jujuy con resultados disponibles en apenas 48 horas.
Además de su oferta académica, el Instituto Anglo promueve talleres, encuentros culturales y actividades extracurriculares que fortalecen la formación integral de sus estudiantes y los conectan con la diversidad cultural del mundo angloparlante.
Ubicado en 25 de Mayo 347, San Miguel de Tucumán, el Instituto Anglo invita a quienes deseen proyectar su futuro en un mundo globalizado a sumarse a su propuesta educativa, consolidándose como un puente hacia nuevas oportunidades.
Instituto Anglo: más que un idioma, una experiencia cultural
Informes por cursos: icalv.seccionalumnos@institutocultural.edu.ar. Ielts/ Cambridge: anglo.examenes@institutocultural.edu.ar. Traductorado: icalvtraductorado@institutocultural.edu.ar. Horarios de atención en la academia de 9 a 12 y 17 a 21 y traductorado de 18 a 21.