Argentina busca quedarse con una serie abierta contra Corea del Sur en la Copa Davis

La serie entre Argentina y Corea del Sur por la Copa Davis continúa en la madrugada de este domingo con la disputa de la segunda ronda de encuentros, en un cruce que llega igualado y con la clasificación aún en suspenso. El enfrentamiento corresponde a la primera ronda de los Qualifiers y se desarrolla en la ciudad de Busan, con el equipo argentino en condición de visitante.
En la jornada inicial, cada selección sumó un punto. Thiago Tirante abrió la serie con una victoria trabajada ante Hyeon Chung, al que superó por 2-6, 7-5 y 7-6, en un partido extenso y de trámite cambiante. Más tarde, Marco Trungelliti no pudo sostener el envión y cayó frente a Soonwoo Kwon por 7-6 y 6-2, dejando la eliminatoria empatada, contaron desde el cuerpo técnico argentino.
En la Copa Davis se gana con pelotas, las amarillas y de las otras.— Gustavo Luza (@GustavoLuza) February 7, 2026
Tremenda victoria de Thiago Tirante para poner a la Argentina 1-0.
Argentina afronta esta llave con una delegación integrada por cinco tenistas debutantes en la competencia. El capitán Javier Frana había confirmado a Tirante y Trungelliti como singlistas para el arranque de la serie, mientras que Guido Andreozzi y Federico Gómez quedaron designados para el punto de dobles, una instancia que puede resultar decisiva para el desarrollo del cruce.
La actividad continuará con el partido de dobles entre Andreozzi y Gómez frente a Jisung Nam y Ulsung Park, previsto para la 01.00. Luego se disputarán los singles restantes: Tirante se medirá con Kwon a las 02.30 y, de ser necesario para definir la serie y al campeón de la temporada en esta instancia de Qualifiers, Trungelliti enfrentará a Chung desde las 04.00. El orden de los partidos podría modificarse según cómo avance la eliminatoria.
El ganador de la serie avanzará a la segunda ronda, donde se cruzará con Países Bajos o India. Todos los encuentros podrán verse en vivo a través de la pantalla de TyC Sports.