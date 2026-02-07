Argentina busca quedarse con una serie abierta contra Corea del Sur en la Copa Davis

La serie entre Argentina y Corea del Sur por la Copa Davis continúa en la madrugada de este domingo con la disputa de la segunda ronda de encuentros, en un cruce que llega igualado y con la clasificación aún en suspenso. El enfrentamiento corresponde a la primera ronda de los Qualifiers y se desarrolla en la ciudad de Busan, con el equipo argentino en condición de visitante.