Secciones
OpiniónEditorial

La importancia de “desplastificar”
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 4 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La fiesta del Seven de Tafí del Valle

La fiesta del Seven de Tafí del Valle

Lo más popular
Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores
1

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel
2

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones
3

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas
4

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas
5

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones
6

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Más Noticias
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

La tradición frutícola y las importaciones

La tradición frutícola y las importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Comentarios