Secciones
Política

Un legislador cruzó a Lisandro Catalán por las comunas

Alfredo Toscano criticó los dichos del libertario.

Alfredo Toscano Alfredo Toscano
Hace 4 Hs

El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, cuestionó la propuesta de dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) de eliminar las 93 comunas rurales en Tucumán y apuntó contra Lisandro Catalán, a quien acusó de haber cambiado de postura política según el gobierno de turno.

Toscano sostuvo que las comunas rurales cumplen un rol clave para el funcionamiento institucional y la presencia del Estado en el interior de la Provincia. “Las comunas no son un gasto superfluo; son instituciones que sostienen a comunidades enteras. Antes de pensar en eliminarlas, hay que escuchar a quienes viven y trabajan en cada uno de esos pueblos”, afirmó.

El dirigente cuestionó la propuesta libertaria al considerar que es una mirada “centralista y alejada de la realidad cotidiana”, y señaló que hay comunas que administran servicios esenciales como el mantenimiento de caminos y la asistencia social directa, funciones que -según remarcó- difícilmente podrían ser absorbidas por otras estructuras estatales.

Además, el legislador que pertenece al bloque Compromiso Tucumán cruzó a Catalán, catalogándolo de “incoherente”. “Cuando formaba parte de la gestión de Alberto Fernández defendía a los gobiernos locales y la importancia del federalismo. Ahora, como funcionario del presidente Javier Milei, cambia de opinión y plantea eliminar estructuras que garantizan la cercanía con la gente”, expresó.

Toscano ironizó sobre el argumento del ahorro fiscal esgrimido por el titular de LLA en Tucumán. “Si el objetivo es reducir el gasto, quizás habría que empezar por revisar otros cargos, como su rol en YPF, antes de pensar en desmantelar instituciones que sostienen la vida cotidiana de miles de tucumanos”, sostuvo.

E insistió en que la discusión sobre el funcionamiento de las comunas debe darse en términos de mejora, y no en un intento de eliminación. “Siempre se puede discutir cómo optimizar recursos y modernizar estructuras, pero lo que no se puede hacer es borrar de un plumazo organizaciones que tienen décadas de historia y cumplen funciones concretas”, indicó.

“Son el primer contacto que tienen miles de vecinos con la gestión pública. Eliminarlas no sólo implicaría desatender servicios básicos, sino también profundizar las desigualdades territoriales”, aseveró el legislador.

Temas Alfredo Toscano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alfredo Toscano: “las comunas sostienen a comunidades enteras”

Alfredo Toscano: “las comunas sostienen a comunidades enteras”

Lo más popular
Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores
1

Vinagre en el lavarropas: el truco casero que mejora el lavado y elimina olores

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel
2

Experto en estética regenerativa explica por qué el esperma de salmón es lo mejor que le puede pasar a tu piel

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones
3

Cómo fortalecer las rodillas con un ejercicio simple y evitar lesiones

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas
4

Período 2025/2026: el NOA superó las 500.000 toneladas de azúcar exportadas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas
5

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones
6

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Más Noticias
La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

Sin paro, la CGT se movilizará contra la reforma laboral

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

La superficie cultivada con papa en Tucumán superó las 9.000 hectáreas en la campaña 2025

Creció el consumo y la producción de carne porcina

Creció el consumo y la producción de carne porcina

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

El Senasa difundió un nuevo formato para la Afidi

La tradición frutícola y las importaciones

La tradición frutícola y las importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Biodiésel: la UE modificó criterios para ciertas importaciones

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Soja y maíz: condiciones desde buenas a muy buenas

Comentarios