¿Predijo Napoleón el ascenso de China?

Ma Haide había nacido como George Hatem en el estado de Nueva York, en una familia libanesa-estadounidense. Tras graduarse como médico, viajó a Shanghái con dos colegas, donde estableció su práctica y adoptó el nombre que lo haría célebre. Pero pronto se desencantó de la corrupción de la ciudad y decidió cerrar su consultorio. Partió entonces a Yan’an para asistir a las tropas de Mao. Uno de sus primeros pacientes fue el propio líder chino, sobre cuya salud circulaban rumores alarmantes que él, como médico extranjero, estaba en posición privilegiada para confirmar o desmentir. No solo negó que Mao sufriera una enfermedad fatal: acompañó a sus tropas hasta la victoria de 1949 y luego se convirtió en funcionario de salud pública. Gracias a su labor, China logró erradicar la lepra y controlar de manera eficaz numerosas enfermedades venéreas, un esfuerzo que le valió el prestigioso Premio Lasker en Estados Unidos.