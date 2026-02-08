Una camisa de fuerza para el periodismo

Un diario se asemeja mucho a la famosa lista borgeana que cita Michel Foucault en el prefacio de Las palabras y las cosas. Aquella enciclopedia china imaginada por Borges carecía de orden y concierto, como el mundo actual y los periódicos que pretenden reflejarlo. La realidad ensanchada y fragmentaria en la que vivimos se nos presenta como un enorme bazar de novedades en el que nos movemos por impulso o capricho. Tomamos un adornito curioso de aquí, o una baratija que nos parece práctica de allá, y los guardamos en la canasta rumbo a la caja. El bazar es el mundo, y la canasta abarrotada e insuficiente con la que nos paseamos entre sus góndolas son los medios, una camisa de fuerza que constriñe la realidad, indicio o señal de la locura que implica pretender una selección o una síntesis.