Animarse a leer a Ayn Rand

Esta obra los compila. No hay novedad para los conocedores de la obra de Rand, pero para los ignorantes como yo, que solo me enteré de su filosofía objetivista luego de leer sus novelas, este libro es un aporte importante. En sus novelas, si bien baja línea y evidencia su postura filosófica frente al mundo de una manera marcadísima, lo hace con tanta habilidad que uno consume la historia y se ve envuelto en la filosofía objetivista casi sin darse cuenta. Este libro es distinto. Rand desarrolla temas como la ética, las transacciones, el individualismo, los derechos, el gobierno, su financiación, el placer, la razón en una sociedad a la que caracteriza de irracional y hasta los conflictos de intereses. Sí, temas que de alguna manera siempre están presentes en la filosofía. Pero no se asuste. No están escritos en algún lenguaje críptico y rebuscado. Rand es directa y no da vueltas, lo que facilita muchísimo para los ajenos a la filosofía adentrarse en el objetivismo que propone.