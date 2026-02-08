Cómo germina el totalitarismo

Decía que la obra de Ulrich aparece con gran timing porque nos recuerda cómo poco a poco una sociedad puede irse quedando sin agua, sin ese elemento que hace posible todo lo demás. Y es que, últimamente, el agua no tiene muchos defensores; todos gritan su verdad política, olvidando que en política todas las verdades han tenido su cuota de fracaso cuando han sido confrontadas con la realidad. Llenos de miedo e ira, que son lo mismo, muchos se adhieren a causas incendiarias y acusan de tibios a los que defienden el sistema, que son cada vez menos. Defender un sistema (cosas totalmente aburridas como las reglas, la burocracia o la división de poderes) garpa mucho menos que defender grandes causas como la Libertad, la Igualdad, la Patria o la Moral. Y sin embargo, ese sistema es que el nos trajo hasta acá, el que nos ha dado hospitales, títulos de propiedad, supermercados, una confortable vida de consumidores y que, además, nos ha protegido frente a los vocingleros de las grandes causas, que traen consigo guerras, muerte, hambre y dolor a raudales, como sucedió tras el fracaso de la República de Weimar.