Andrés Barba: “El gran tema de este siglo es la verdad”

-Estuve en Nueva York en tiempos de pandemia y vi episodios de locura en las calles. Como gente deambulando, o gente que de la nada te pegaba una trompada. ¡A mí me pasó eso! Un tipo, de la nada, me pegó una trompada. Se percibía un mundo sanitario colapsado. Yo tenía al lado de mi cama una libreta en la que apunté, a mitad de una noche, algo que me sorprendió a la mañana, al despertarme: conejo borgeano. ¿Qué quería decir? ¿Qué es un conejo borgeano? De repente, esa idea me llevó a hacer una fábula animalística con un conejo que fuera al mismo tiempo muy perspicaz, muy autoconsciente. Al principio no me funcionaba, pero dos años después todo me empezó a cuadrar y la novela fue saliendo. A veces los libros son solo una cuestión de tono. Y este fue así.