Cartas de lectores: baja de imputabilidad
Hace 4 Hs

Pronto el Congreso de la Nación tratará un tema que abre una serie de interrogantes y discusión en la sociedad sobre modificar la ley de imputabilidad, sobre las penas a menores de edad. Convirtieron este tema en una especie de tómbola. Unos dicen que debería ser a los 12, 13 o 14 años de edad sin ningún fundamento científico como para discernir sobre el particular. Hace poco la iglesia expresó su opinión y a mi entender se tendría que haber convocado a un debate multisectorial donde intervengan todos los factores correspondientes para evitar males mayores. Más allá de todo lo que consideren al tema, lugares de detención, tareas de reeducación y reinserción de los menores, es muy factible que esto conduzca al imposible cumplimiento o que cada uno opine y se ensañen de tal manera cometiendo más injusticias para corregir los delitos que pudieren haber cometido.

José Luis Avignone                                                         

Marcos Paz 922 - S. M. de Tucumán


