Cartas de lectores: cartas a LA GACETA
Hace 4 Hs

Me uno a la carta del lector Humberto D’Andrea (“Cartas a LA GACETA”, 06/02). Siempre dije que soy apolítico y varias personas en el foro me han criticado en un espacio donde no escriben ni sus e-mails. Siempre he sido un crítico de los gobiernos paupérrimos del país, que cada día está más endeudado, empobrecido y sin posibilidades de trabajo. De hace más de 40 o 50 años, mucho de lo que se vive hoy en día en Tucumán es causa de eso. Creo en la Democracia y el bien común, que son los pilares de una nación, y creo que cada político no la respeta ni tiende a ello, derecha o izquierda, peronismo, radicalismo, socialismo; todos han sacado beneplácitos para ellos y el pueblo sigue y seguirá padeciendo errores y más errores. Me remito al lector D’Andrea, que mencionó al gran filósofo griego Platón, que dijo lo siguiente: “Los sabios hablan porque tienen algo que decir; los necios porque tienen que decir algo”.  A todas esas personas quisiera leer alguna propuesta escrita al director..

Fernando Esteban Saade 

fernandosaade77@gmail.com

