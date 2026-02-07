Los residuos domiciliarios y el ambiente

Se trata de una tarea difícil y de aristas complejas en una capital que se ha caracterizado por los problemas con los residuos, expresada en una cantidad sorprendente de basurales -el informe municipal del segundo trimestre daba cuenta de 442, de los cuales 265 eran crónicos y 177 permanecían erradicados- y en la dificultad de la comunidad para adecuarse a una recolección ordenada de residuos, así como al sistema de disposición diferenciada. Por ello, que se haya encarado la política de residuos desde tres aristas -educación, acción en la separación domiciliaria y en la erradicación de vaciaderos y vigilancia con cámaras y con la Patrulla Urbana- ha generado expectativas de cambio futuro, que para las autoridades ya se está notando. El hecho de que se hayan dispuesto más lugares para la disposición de residuos no convencionales -escombros, neumáticos, entre otros- implica un apoyo sustancial a la policía, porque facilita algo que para los vecinos siempre fue arduo, y que contribuía a la generación de los basurales.