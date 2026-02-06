Cartas de lectores: cartas a LA GACETA

Valoro este espacio que nos cede el diario, porque ofrece la única oportunidad que tenemos para quejarnos de las medidas que están en contra del ciudadano, pero también permite aportar sugerencias para que los que nos gobiernan puedan corregir equivocaciones y tomar medidas que puedan beneficiar a los ciudadanos. Aunque ya lo dije en otras cartas, (escribo desde hace más de 50 años con mi Lettera 22) me veo en la necesidad de aclarar nuevamente para lectores de mala memoria, de que soy apolítico, lo cual es evidente en muchas de mis cartas y eso hace difícil querer encasillarme. Tengo todavía algunos biblioratos con cartas en hojas A4, otras en CD y otras en pen drive. En ellas consta que he criticado a gobiernos de todos los colores, ya fuera por que incurrían en negligencias, inoperancias o porque todos terminaban corruptos cometiendo los mismos errores. Sin embargo he leído críticas a mis cartas, de lectores que divagan y argumentan sin sentido crítico, pero no se identifican debidamente. Pienso que por carecer de ideas interesantes, solo buscan cobrar importancia criticando absurdamente, pero sin aportar nada coherente o inteligente. Creo también que muchos no soportan la culpa de haber contribuido a que el país se encuentre colonizado y endeudado, y el gobierno actual se encuentre manejado por enviados de EE.UU a la Embajada. Lo curioso es que los que critican, jamás colocan sus e-mails. Por el contrario, suelo responder con gusto a muchos lectores que me escriben, siempre que muestran cultura y opiniones serias. A los que disfrutan criticando, creo oportuno recordarles un consejo de un filósofo Griego de la Academia de Platón que dijo. “Cuando no tengas que nada para opinar y no quieras parecer ignorante, es mejor quedarse callado, que hablar incoherencias y que se ponga en evidencia tu ignorancia”.