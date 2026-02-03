"Pensé que me mataban": el estremecedor testimonio del DT argentino que estuvo secuestrado en Marruecos

Todo comenzó el 6 de junio de 2024. Calderón viajó desde España hacia Marruecos ilusionado por una oferta para dirigir. Le habían dicho que un príncipe, supuesto interesado, estaba de vacaciones y quería reunirse con él. Aunque aparecieron señales de alerta desde el inicio, como el pedido de mantener el viaje en secreto y la imposibilidad de ir acompañado por su representante, decidió avanzar.