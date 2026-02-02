Conmoción en el fútbol argentino: cuatro árbitros se accidentaron al regresar de un partido y uno de ellos falleció
La terna designada para la final de ida de la Region Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur volvía desde Río Gallegos cuando sufrió un grave siniestro vial en la Ruta 3, a la altura de Caleta Olivia. Emanuel Leguizamón perdió la vida y sus compañeros permanecen internados.
El fútbol del interior atraviesa horas de profundo dolor. Un grave accidente vial ocurrido en la Patagonia se cobró la vida de Emanuel Leguizamón, árbitro oriundo de Santa Rosa, que integraba la terna designada para la final de ida de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur.
El siniestro se produjo cuando la delegación regresaba a La Pampa tras impartir justicia en el partido entre Boxing Club y La Amistad, disputado en Río Gallegos y que terminó igualado 2-2. La camioneta en la que viajaban los árbitros volcó sobre la Ruta Nacional 3, a unos 30 kilómetros de Caleta Olivia, en la zona de Cañadón Minerales.
La comitiva estaba integrada por el árbitro principal Cristian Rubiano, los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, todos oriundos de Santa Rosa. Como consecuencia del impacto, Leguizamón falleció en el lugar. Sus compañeros fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanecen bajo observación médica, a la espera de un parte oficial que precise su evolución.
Según informaron fuentes policiales, el cuerpo de la víctima permaneció en el lugar del hecho hasta que se completaron las actuaciones judiciales correspondientes. Con el correr de las horas, se confirmó formalmente la identidad del árbitro fallecido, noticia que generó una fuerte conmoción en el ambiente deportivo pampeano y en el fútbol regional.
La tragedia volvió a poner en primer plano los riesgos que enfrentan quienes trabajan en el fútbol del interior, con extensos traslados por rutas complejas para cumplir con designaciones en distintas provincias. Mientras se aguardan novedades sobre el estado de salud de los árbitros heridos, el fútbol regional despide con pesar a Leguizamón.