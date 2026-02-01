Un penal que terminó en llanto: la noche más díficil para Nico Paz en Italia

Más allá del desenlace, el partido mostró a un Como dominante. Jugó casi todo el encuentro con un hombre más por la expulsión temprana de Honest Ahanor, controló la posesión y generó numerosas situaciones, pero chocó una y otra vez con Carnesecchi. El empate dejó una sensación amarga, aunque el equipo se mantiene sexto con 41 puntos y en zona de copas europeas.