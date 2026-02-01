Secciones

Detuvieron a la pareja de Sosa por el crimen de Érika

DeportesFútbol

Un penal que terminó en llanto: la noche más díficil para Nico Paz en Italia

El argentino falló desde los doce pasos en el cierre del partido entre Como y Atalanta, dejó escapar la victoria y finalizó entre lágrimas tras el cierre del encuentro.

DESCONSUELO. Nico Paz se quebró tras fallar el penal decisivo y fue contenido por sus compañeros y la hinchada del Como. DESCONSUELO. Nico Paz se quebró tras fallar el penal decisivo y fue contenido por sus compañeros y la hinchada del Como. REUTERS
Hace 1 Hs

El final llegó con un silencio espeso en el Giuseppe Sinigaglia y con Nicolás Paz en el centro de la escena. El penal que podía darle la victoria al Como 1907 frente al Atalanta se fue en una atajada y, con el pitazo definitivo, el argentino no pudo contener las lágrimas.

Iban 98 minutos cuando, tras una revisión del VAR por una mano de Giorgio Scalvini, el árbitro Luca Pairetto señaló el punto penal. Paz tomó la responsabilidad. El remate, bajo y esquinado, encontró la respuesta de Marco Carnesecchi, que se arrojó a su derecha y sostuvo el 0-0 por la fecha 23 de la Serie A.

La imagen posterior fue elocuente. El “10” del Como, agachado, rodeado por compañeros y con el estadio coreando su nombre. La ovación funcionó como abrazo en un momento difícil. No era un contexto menor ya que se trató del tercer penal consecutivo fallado por Paz con esa camiseta, luego de los intentos ante Lazio y Lecce.

El respaldo también llegó desde el banco. Cesc Fàbregas eligió bajar la carga individual y poner el foco en el aprendizaje. Recordó errores célebres de figuras consagradas y defendió a los jóvenes que se animan a asumir responsabilidades en instancias decisivas.

Más allá del desenlace, el partido mostró a un Como dominante. Jugó casi todo el encuentro con un hombre más por la expulsión temprana de Honest Ahanor, controló la posesión y generó numerosas situaciones, pero chocó una y otra vez con Carnesecchi. El empate dejó una sensación amarga, aunque el equipo se mantiene sexto con 41 puntos y en zona de copas europeas.

Temas ItaliaSerie A de ItaliaNicolás Paz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
1

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
2

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo
4

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
5

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?
6

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

Más Noticias
Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Comentarios