Un penal que terminó en llanto: la noche más díficil para Nico Paz en Italia

El final llegó con un silencio espeso en el Giuseppe Sinigaglia y con Nicolás Paz en el centro de la escena. El penal que podía darle la victoria al Como 1907 frente al Atalanta se fue en una atajada y, con el pitazo definitivo, el argentino no pudo contener las lágrimas.
Iban 98 minutos cuando, tras una revisión del VAR por una mano de Giorgio Scalvini, el árbitro Luca Pairetto señaló el punto penal. Paz tomó la responsabilidad. El remate, bajo y esquinado, encontró la respuesta de Marco Carnesecchi, que se arrojó a su derecha y sostuvo el 0-0 por la fecha 23 de la Serie A.
La imagen posterior fue elocuente. El “10” del Como, agachado, rodeado por compañeros y con el estadio coreando su nombre. La ovación funcionó como abrazo en un momento difícil. No era un contexto menor ya que se trató del tercer penal consecutivo fallado por Paz con esa camiseta, luego de los intentos ante Lazio y Lecce.
El respaldo también llegó desde el banco. Cesc Fàbregas eligió bajar la carga individual y poner el foco en el aprendizaje. Recordó errores célebres de figuras consagradas y defendió a los jóvenes que se animan a asumir responsabilidades en instancias decisivas.
Más allá del desenlace, el partido mostró a un Como dominante. Jugó casi todo el encuentro con un hombre más por la expulsión temprana de Honest Ahanor, controló la posesión y generó numerosas situaciones, pero chocó una y otra vez con Carnesecchi. El empate dejó una sensación amarga, aunque el equipo se mantiene sexto con 41 puntos y en zona de copas europeas.