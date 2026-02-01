Longevidad femenina: ¿bendición o desafío previsional?

Las mujeres vivimos más. Esa es, sin dudas, una buena noticia. Los avances en la medicina, la mayor conciencia sobre el cuidado de la salud y ciertos hábitos de vida han extendido la expectativa de vida femenina muy por encima de la masculina. Esta bendición encierra un desafío silencioso que pocas veces se aborda con la seriedad que merece: ¿estamos preparadas para sostener económicamente una vida más larga?