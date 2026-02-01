Cartas de lectores: gobernar es... cantar y bailar

Pareciera que la frase de Juan Bautista Alberdi -“gobernar es poblar”- ya no tiene importancia. Tampoco la que definió el General Juan Domingo Perón: “gobernar es crear trabajo”. En estos últimos años, frente a las tragedias o hechos de extrema gravedad, los mandatarios nacionales decidieron que gobernar era bailar y tocar el bombo, como lo hizo Cristina Kirchner en un acto en Plaza de Mayo, en diciembre del año 2013, mientras la provincia de Tucumán se encontraba con su policía autoacuartelada y produciéndose serios incidentes. En el gobierno de Alberto Fernández, en febrero de 2022, mientras se producían incendios en Corrientes (afectando más de un millón de hectáreas, el 12% de la superficie total de la provincia) el entonces presidente jugaba al fútbol en la Costa Atlántica. Ahora pudimos ver a Javier Milei en un teatro de Mar del Plata junto a Fátima Florez, cantando mientras gran parte de la región patagónica se incendia. Este tipo de actitudes, que ya no distinguen ideología, merecen una pronta revisión acompañada de madurez política por parte del poder de turno.