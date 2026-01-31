Glaciares, estrellas y el mapa bicontinental: así es la nueva estética del DNI argentino

¿Cuáles son los cambios?

La normativa estableció las nuevas especificaciones del DNI electrónico. El documento conservará el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, autorizado por el Decreto 1501/2009, aunque presentará cambios en la información visible del frente y del dorso. También se introdujeron ajustes en las medidas de seguridad de Nivel 1, aquellas perceptibles a simple vista.