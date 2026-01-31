Secciones
Glaciares, estrellas y el mapa bicontinental: así es la nueva estética del DNI argentino

Además de las mejoras técnicas, el documento renueva sus símbolos patrios. Incorpora una escarapela alrededor de la foto, el Sol de Mayo y relieves táctiles.

Hace 2 Hs

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) dispuso una serie de modificaciones en el DNI electrónico y en el pasaporte argentino a partir del 1 de febrero, para reforzar la seguridad y adecuar ambos documentos a normas internacionales.

Las actualizaciones se formalizaron mediante las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas el viernes en el Boletín Oficial.

¿Cuáles son los cambios?

La normativa estableció las nuevas especificaciones del DNI electrónico. El documento conservará el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, autorizado por el Decreto 1501/2009, aunque presentará cambios en la información visible del frente y del dorso. También se introdujeron ajustes en las medidas de seguridad de Nivel 1, aquellas perceptibles a simple vista.

Entre las novedades, el DNI electrónico incorporará nuevos recursos gráficos, como la escarapela que rodea la fotografía, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, la cordillera y el mapa bicontinental. A esto se suman un holograma transparente actualizado, impresión irisada, una ventana transparente y elementos táctiles.

Respecto de los datos personalizados, toda la información visible será grabada por completo mediante tecnología láser. Además, se añadirá una imagen fantasma en la ventana transparente y una imagen láser cambiante que combina la fotografía repetida con la letra identificatoria del ejemplar.

De acuerdo con los considerandos de la norma, estas modificaciones buscan alinearse con los estándares internacionales definidos por el Documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional, que fija los criterios técnicos para la identificación y los documentos de viaje.

En tanto, la Disposición 54/2026 aprobó un nuevo diseño para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros, en reemplazo del modelo vigente desde 2021. El nuevo pasaporte contará con una hoja de policarbonato personalizada mediante grabado láser para los datos identificatorios, tendrá 34 páginas y dispondrá de medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.

Según el texto oficial, la actualización apunta a disminuir los riesgos de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema conforme a estándares internacionales. 

La norma aclaró que los pasaportes emitidos con anterioridad continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de realizar un recambio anticipado.

Temas Registro Nacional de las Personas
