ARCA impugnó el cambio de domicilio de la AFA tras comprobar que la dirección no existe

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnó el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino para cambiar su domicilio fiscal de Viamonte 1366 a Mercedes 1366, en la localidad bonaerense de Pilar, luego de constatar que esa dirección no existe.
El presunto nuevo domicilio había sido un elemento clave en una resolución judicial: el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, utilizó ese dato para apartar al juez porteño Marcelo Aguinsky de la causa vinculada a una mansión en Pilar y enviarla al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Javier González Charvay. La defensa del monotributista Luciano Pantano había solicitado ese cambio de jurisdicción, mientras que fuentes judiciales atribuyen la propiedad investigada (valuada en unos 20 millones de dólares) al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
De acuerdo a la información recopilada por el diario Clarín, tras ser notificada del cambio de domicilio aprobado en una asamblea de socios, ARCA envió inspectores al lugar el 26 de enero. Allí comprobaron que la calle Mercedes solamente llega hasta el número 906 y que no existe ninguna edificación identificada como Mercedes 1366. En la zona encontraron una vivienda particular, un microestadio municipal y un terreno baldío con un cartel que anuncia la futura construcción de la “sede social y museo de los campeones del mundo” de la AFA.
La IGJ y la AFA llevan adelante un fuerte enfrentamiento
La situación se da en medio de una fuerte disputa entre la AFA y la Inspección General de Justicia (IGJ), que cuestiona el traslado de la sede sin cumplir los requisitos legales y mantiene bajo análisis los últimos ocho balances de la entidad, con observaciones sobre montos millonarios. En paralelo, Claudio “Chiqui” Tapia recusó al titular de la IGJ, Daniel Vítolo, lo que postergó una definición oficial.
ARCA, que ya presentó otras denuncias contra la AFA, documentó la constatación con material fotográfico y fílmico, reforzando la controversia por el domicilio declarado por la casa madre del fútbol argentino.