ARCA impugnó el cambio de domicilio de la AFA tras comprobar que la dirección no existe

El presunto nuevo domicilio había sido un elemento clave en una resolución judicial: el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, utilizó ese dato para apartar al juez porteño Marcelo Aguinsky de la causa vinculada a una mansión en Pilar y enviarla al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Javier González Charvay. La defensa del monotributista Luciano Pantano había solicitado ese cambio de jurisdicción, mientras que fuentes judiciales atribuyen la propiedad investigada (valuada en unos 20 millones de dólares) al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.