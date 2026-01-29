¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?

Si bien este instrumento no implica un peligro para la integridad de la presa, el objetivo es alertar a bañistas, pescadores y a otras personas que puedan estar expuestas al cauce. ¿Cuál es el estado de los diques en Tucumán? Nazur afirmó que “la situación está controlada”, y enfatizó que se trata de un área de trabajo técnico que está “muy estudiada” con manuales específicos y aprobados por el Organismo Regulador de Seguridad de Presas. En El Cadillal, por caso, la cota está en 605,5 metros sobre el nivel del mar (msnm). Si bien la capacidad máxima es de 607,50 msnm, esos dos metros de diferencia representan un enorme volumen de agua, dada la extensión del espejo del “Celestino Gelsi”. De hecho, según datos oficiales, en estas jornadas se erogan unos 200 m3/s desde esta presa, cuando el máximo es de 400 m3/s, sin que represente inconvenientes aguas abajo. En el caso de Escaba, la cota se sitúa en 624,5 msnm, con un tope de 629 msnm. El erogado alcanza 50 m3/s, sobre un total de unos 150 m3/s.