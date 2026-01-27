Venció la conciliación obligatoria de los controladores aéreos y habrá medidas de fuerza en febrero

El expediente se inició a partir de una presentación judicial del propio sindicato, que reclamó la aplicación de un acta con aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024. Según la denuncia, el documento nunca fue incorporado a los circuitos formales ni aplicado mientras Logatto estuvo al frente de EANA, por lo que la Justicia investiga su rol y el de la secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta —hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca—.