El sueño está en marcha: River tendrá el segundo estadio más grande del mundo y estará techado
El presidente Stefano Di Carlo confirmó el proyecto que transformará la casa del "Millonario". Las obras comenzarán en abril, durarán 36 meses y contarán con la ingeniería de la empresa que hizo el estadio del Real Madrid.
El sueño de generaciones de hinchas "millonarios" comienza a hacerse realidad. Este martes, River oficializó el proyecto más ambicioso de su historia reciente: el techado total y la ampliación del estadio "Mâs Monumental". El anuncio fue realizado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien catalogó la jornada como un "día histórico" para la institución. Según confirmó el mandatario, en el mes de abril comenzarán los trabajos que llevarán la capacidad del recinto a 101.000 espectadores, consolidándolo no solo como el más grande de América, sino como el segundo estadio de un club de fútbol con mayor capacidad en todo el mundo.
Para encarar este desafío de ingeniería, la institución de Núñez trabajó durante el último año junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la firma alemana líder mundial en techos para grandes estadios, responsable de proyectos icónicos como el Santiago Bernabéu, el Tottenham Hotspur Stadium y el Allianz Arena. Con el asesoramiento técnico de esta compañía, se desarrolló el pliego ejecutivo y ya se convocó a diez empresas especializadas para la licitación. La hoja de ruta está definida: la apertura de sobres será en febrero y se estima que el contrato se firmará en 30 días, permitiendo que las máquinas empiecen a operar en la primera semana de abril.
El nuevo diseño contempla la construcción de una bandeja 360° que se unirá al techado de todas las tribunas. Un dato clave para la masa societaria es que esta reforma permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales sin costo extra para los socios. De esta forma, las ubicaciones gratuitas dentro del estadio pasarán de 24.000 a 40.000, representando el 40% del total, sin esquemas de preventa ni comercialización anticipada. Además, se confirmó un cambio estético significativo para la identidad visual del club: la totalidad de las nuevas butacas serán rojas y blancas, y se utilizarán para formar una bandera 360° en las tribunas altas.
Respecto a la ejecución y los costos, se informó que la obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses y demandará una inversión estimada que superará los 100 millones de dólares. El club detalló que el financiamiento provendrá de dos fuentes principales que no comprometerán la economía diaria ni el presupuesto del fútbol profesional. Por un lado, se tomará un crédito a largo plazo con entidades internacionales que se repagará con los ingresos generados por el propio estadio renovado; por el otro, se firmará un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de naming (nombre del estadio) por los próximos diez años.
Finalmente, el comunicado oficial llevó tranquilidad sobre dos aspectos sensibles: la localía y el impacto urbano. Se garantizó que el equipo solo deberá mudar su localía en un máximo de tres partidos durante los tres años que dure el proyecto. Asimismo, River y el Gobierno de la Ciudad trabajan coordinadamente para que la construcción no interfiera con la vida del Barrio River, priorizando una convivencia armónica con los vecinos. El proyecto ahora será elevado a la CD y a la Asamblea de Representantes para su aprobación final, marcando el siguiente paso en la modernización definitiva del Monumental.