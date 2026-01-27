El sueño está en marcha: River tendrá el segundo estadio más grande del mundo y estará techado

Respecto a la ejecución y los costos, se informó que la obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses y demandará una inversión estimada que superará los 100 millones de dólares. El club detalló que el financiamiento provendrá de dos fuentes principales que no comprometerán la economía diaria ni el presupuesto del fútbol profesional. Por un lado, se tomará un crédito a largo plazo con entidades internacionales que se repagará con los ingresos generados por el propio estadio renovado; por el otro, se firmará un nuevo contrato comercial que incluye la venta de los derechos de naming (nombre del estadio) por los próximos diez años.