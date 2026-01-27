Fatal choque en la ruta 157: un motociclista perdió la vida en La Madrid

Un accidente de tránsito se registró este martes en la ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de La Madrid, en Graneros, y dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 63 años que se desplazaba en una motocicleta.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el siniestro involucró a un camión de gran porte y a una moto que colisionaron por causas que aún no fueron establecidas.
La víctima fue identificada como René Eusevio Soria, quien conducía el rodado menor y murió a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto.
El vehículo de carga, un Iveco Tector que transportaba cubiertas, circulaba en sentido norte-sur y era manejado por un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 32. Ambos son oriundos de la provincia de Salta.
Tras el choque, efectivos de la Comisaría de La Madrid desplegaron un operativo en la zona para asegurar el lugar del hecho y ordenar el tránsito. En paralelo, intervinieron peritos de Criminalística, personal de Medicina Legal y Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Graves Delitos del Centro Judicial Concepción, conducida por la fiscala Constanza Díaz, que dispuso las diligencias de rigor y la realización de los exámenes pertinentes al conductor del camión. La investigación continúa para determinar cómo se produjo el fatal episodio.