Secciones
Seguridad

Fatal choque en la ruta 157: un motociclista perdió la vida en La Madrid

La víctima, de 63 años, murió a causa de las graves heridas sufridas en el impacto; la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

ARCHIVO LA GACETA ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Un accidente de tránsito se registró este martes en la ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de La Madrid, en Graneros, y dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 63 años que se desplazaba en una motocicleta.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el siniestro involucró a un camión de gran porte y a una moto que colisionaron por causas que aún no fueron establecidas. 

La víctima fue identificada como René Eusevio Soria, quien conducía el rodado menor y murió a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto.

El vehículo de carga, un Iveco Tector que transportaba cubiertas, circulaba en sentido norte-sur y era manejado por un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 32. Ambos son oriundos de la provincia de Salta.

Tras el choque, efectivos de la Comisaría de La Madrid desplegaron un operativo en la zona para asegurar el lugar del hecho y ordenar el tránsito. En paralelo, intervinieron peritos de Criminalística, personal de Medicina Legal y Bomberos, quienes realizaron las tareas correspondientes.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Graves Delitos del Centro Judicial Concepción, conducida por la fiscala Constanza Díaz, que dispuso las diligencias de rigor y la realización de los exámenes pertinentes al conductor del camión. La investigación continúa para determinar cómo se produjo el fatal episodio.

Temas La Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy
2

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial
3

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso
4

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia
5

Evita en la plaza Independencia: amor, euforia y tragedia

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí
6

Temporal en Tucumán: cuatro familias debieron abandonar sus viviendas por prevención en Banda del Río Salí

Más Noticias
Dolor y conmoción en Trancas por la muerte de una reconocida bailarina y periodista

Dolor y conmoción en Trancas por la muerte de una reconocida bailarina y periodista

Encuentran el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el Río Salí

Encuentran el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en el Río Salí

Alerta por el secuestro de precursores químicos en el NOA

Alerta por el secuestro de precursores químicos en el NOA

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

El Cadillal, otra vez en el foco por un caso policial

Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

Detuvieron a un tucumano acusado de provocar un incendio en Chubut: intentó huir y una quemadura lo delató

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es Carlos, el narco señalado en el crimen de Érika Antonella Álvarez?

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

La Anmat suspendió la venta de estos productos para el cabello por contener un componente peligroso

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios