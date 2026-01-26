El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la OMS

En la rutina diaria de la cocina, existen ciertos utensilios que se volvieron indispensables. Sin embargo, no todo lo que usamos en nuestra cocina es seguro. De hecho, hay un sartén en particular que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podría estar poniendo en riesgo tu salud.
Este sartén contiene un compuesto llamado perfluorooctanoico (PFOA), una sustancia que fue clasificada por la OMS como posiblemente cancerígena para los humanos. Este material, comúnmente encontrado en sartenes antiadherentes, es ampliamente utilizado en hogares de todo el mundo, pero su uso podría tener serias consecuencias para la salud.
¿Qué es el PFOA y por qué es peligroso?
El PFOA es un tipo de compuesto químico que pertenece a la familia de los perfluoroalquilos, conocidos como "químicos eternos" debido a su persistencia en el medio ambiente y en el cuerpo humano. Este compuesto no solo se asocia con un mayor riesgo de cáncer, sino que también ha sido vinculado a una serie de problemas de salud, incluyendo:
Efectos adversos en el desarrollo: estudios en animales de laboratorio han demostrado que la exposición al PFOA puede afectar el desarrollo de los sistemas reproductivo e inmune.
Problemas en el hígado y los riñones: el PFOA puede provocar daños en órganos vitales como el hígado y los riñones, según diversas investigaciones.
Alteración del metabolismo: la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advirtió que el PFOA puede interferir con el metabolismo de los ácidos grasos y desequilibrar el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas.
¿Cómo identificar si tu sartén contiene PFOA?
Afortunadamente, desde julio de 2020, la Unión Europea prohibió el uso de PFOA en productos de cocina. Sin embargo, muchas sartenes antiadherentes que aún se encuentran en los hogares pueden contener este compuesto si fueron fabricadas antes de esa fecha.
Para identificar si tu sartén es segura, busca etiquetas que indiquen "sin PFOA" en el empaque o en el propio utensilio. Aunque algunos fabricantes han eliminado gradualmente el PFOA de sus productos, es crucial estar informado y tomar precauciones.
¿Qué puedes hacer para proteger tu salud?
Aunque es difícil evitar completamente la exposición a estos "químicos eternos", existen medidas que puedes tomar para reducir el riesgo:
Sustituye tus sartenes antiadherentes: opta por sartenes de acero inoxidable, hierro fundido o cerámica, que no contienen PFOA.
Evita calentar en exceso las sartenes antiadherentes, ya que a temperaturas muy altas, pueden liberar vapores tóxicos.
Consulta las etiquetas de los productos de cocina para asegurarte de que no contienen PFOA.
Una advertencia para todos
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advirtió que la exposición al PFOA no solo es un problema para los usuarios finales, sino también para el medio ambiente y la salud pública en general. Este compuesto puede acumularse en el cuerpo y el medio ambiente, creando un riesgo persistente a lo largo del tiempo.