“Fuimos pacientes y sólidos”: el análisis de Úbeda tras el debut ganador de Boca

El mejor tramo del local se dio en la primera mitad, cuando Ignacio Arce sostuvo a Riestra con dos buenas atajadas ante Tomás Belmonte y el propio Di Lollo, mientras que Lautaro Blanco estrelló un remate en el palo. La apertura del marcador llegó a través de la pelota parada: Leandro Paredes ejecutó un tiro libre preciso y Di Lollo ganó en el área para marcar el único gol del encuentro.