“Fuimos pacientes y sólidos”: el análisis de Úbeda tras el debut ganador de Boca
El "Xeneize" venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera y arrancó el Torneo Apertura con una victoria. Tras el partido, Claudio Úbeda analizó el desarrollo, ponderó la solidez defensiva y remarcó la importancia de la pelota parada.
Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria ajustada pero valiosa. En La Bombonera, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra gracias a un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, en un partido que se presentó trabado y con pocas situaciones claras.
El desarrollo fue, en gran parte, favorable al "Xeneize" en cuanto a posesión, aunque con dificultades para romper el planteo defensivo del visitante. Riestra se replegó en su campo, apostó al juego aéreo y a la disputa física, y logró cortar los circuitos habituales de Boca, que tuvo problemas para generar fluidez y asociaciones en campo rival.
El mejor tramo del local se dio en la primera mitad, cuando Ignacio Arce sostuvo a Riestra con dos buenas atajadas ante Tomás Belmonte y el propio Di Lollo, mientras que Lautaro Blanco estrelló un remate en el palo. La apertura del marcador llegó a través de la pelota parada: Leandro Paredes ejecutó un tiro libre preciso y Di Lollo ganó en el área para marcar el único gol del encuentro.
Siempre Lautaro Di Lollo ð®âð¨ pic.twitter.com/HsHlec0Ttx— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 25, 2026
Tras el partido, Úbeda valoró el resultado y explicó las claves del triunfo. “Valoramos mucho el resultado. Teníamos que ganar y el equipo lo hizo, buscando permanentemente los espacios ante un rival que de visitante se repliega, corta el juego y se basa en la segunda pelota y el juego aéreo”, señaló el entrenador.
El DT remarcó que Boca fue paciente y sólido, especialmente en defensa. “Fuimos pacientes y muy firmes desde lo defensivo. Creo que no sufrimos acciones directas frente a Marchesín. Sabíamos cómo nos iba a jugar Riestra y que entrar por dentro iba a ser difícil por su línea de cinco y tres volantes”, analizó.
El entrenador también destacó el rol de la pelota detenida como herramienta decisiva. “Una de las virtudes que mostramos es la pelota parada. Cuando tenés buenos ejecutantes y buenos cabeceadores, el equipo empieza a creer. Así se abrió un partido complejo, que se hacía difícil”, explicó.
Boca volverá a jugar el miércoles 28 de enero cuando visite a Estudiantes de La Plata, mientras que el fin de semana siguiente será local ante Newell’s. Riestra, por su parte, enfrentará a Defensa y Justicia.