“Fuimos pacientes y sólidos”: el análisis de Úbeda tras el debut ganador de Boca

El "Xeneize" venció 1-0 a Deportivo Riestra en La Bombonera y arrancó el Torneo Apertura con una victoria. Tras el partido, Claudio Úbeda analizó el desarrollo, ponderó la solidez defensiva y remarcó la importancia de la pelota parada.

Hace 2 Hs

Boca Juniors inició el Torneo Apertura 2026 con una victoria ajustada pero valiosa. En La Bombonera, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra gracias a un gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, en un partido que se presentó trabado y con pocas situaciones claras.

El desarrollo fue, en gran parte, favorable al "Xeneize" en cuanto a posesión, aunque con dificultades para romper el planteo defensivo del visitante. Riestra se replegó en su campo, apostó al juego aéreo y a la disputa física, y logró cortar los circuitos habituales de Boca, que tuvo problemas para generar fluidez y asociaciones en campo rival.

El mejor tramo del local se dio en la primera mitad, cuando Ignacio Arce sostuvo a Riestra con dos buenas atajadas ante Tomás Belmonte y el propio Di Lollo, mientras que Lautaro Blanco estrelló un remate en el palo. La apertura del marcador llegó a través de la pelota parada: Leandro Paredes ejecutó un tiro libre preciso y Di Lollo ganó en el área para marcar el único gol del encuentro.

Tras el partido, Úbeda valoró el resultado y explicó las claves del triunfo. “Valoramos mucho el resultado. Teníamos que ganar y el equipo lo hizo, buscando permanentemente los espacios ante un rival que de visitante se repliega, corta el juego y se basa en la segunda pelota y el juego aéreo”, señaló el entrenador.

El DT remarcó que Boca fue paciente y sólido, especialmente en defensa. “Fuimos pacientes y muy firmes desde lo defensivo. Creo que no sufrimos acciones directas frente a Marchesín. Sabíamos cómo nos iba a jugar Riestra y que entrar por dentro iba a ser difícil por su línea de cinco y tres volantes”, analizó.

El entrenador también destacó el rol de la pelota detenida como herramienta decisiva. “Una de las virtudes que mostramos es la pelota parada. Cuando tenés buenos ejecutantes y buenos cabeceadores, el equipo empieza a creer. Así se abrió un partido complejo, que se hacía difícil”, explicó.

Boca volverá a jugar el miércoles 28 de enero cuando visite a Estudiantes de La Plata, mientras que el fin de semana siguiente será local ante Newell’s. Riestra, por su parte, enfrentará a Defensa y Justicia.

