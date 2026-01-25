Golazo, respaldo y continuidad: la noche ideal de Thiago Almada

En diálogo con AFA Studio, Almada reconoció la existencia de versiones sobre una salida, pero dejó en claro su postura. “Hubo bastantes rumores este último tiempo, pero yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrarle al técnico que quiero estar. Está claro que me voy a quedar en el Atlético de Madrid”, declaró de forma tajante el jugador.