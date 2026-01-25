Secciones
Golazo, respaldo y continuidad: la noche ideal de Thiago Almada

Luego de confirmar que continuará en Atlético de Madrid, el mediapunta fue clave en el partido con un gol de gran factura que reforzó su momento y su intención de ganarse un lugar.

GOLAZO. El atacante del colchonero convirtió un tanto que refleja su jerarquía. GOLAZO. El atacante del "colchonero" convirtió un tanto que refleja su jerarquía.
Hace 13 Min

Thiago Almada dio una señal clara en un momento clave de su temporada. Luego de despejar los rumores sobre una posible salida, el campeón del mundo fue determinante en la goleada 3-0 del Atlético de Madrid ante Mallorca, por la fecha 21 de La Liga, con un gol de notable factura en el tramo final del encuentro.

En diálogo con AFA Studio, Almada reconoció la existencia de versiones sobre una salida, pero dejó en claro su postura. “Hubo bastantes rumores este último tiempo, pero yo estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrarle al técnico que quiero estar. Está claro que me voy a quedar en el Atlético de Madrid”, declaró de forma tajante el jugador.

El ex Vélez arribó al conjunto colchonero en julio de 2025 y atraviesa una etapa de adaptación marcada por la fuerte competencia interna y la irregularidad en los minutos. Hasta el momento suma 20 partidos oficiales, con tres goles y una asistencia. En las últimas semanas, sin embargo, comenzó a ganar protagonismo, con presencias desde el arranque ante Alavés y Galatasaray.

Ante Mallorca, Almada volvió a responder dentro del campo. Ingresó en el complemento y, a los 41 minutos del segundo tiempo, sacó un remate preciso dentro del área para sellar el 3-0 definitivo. El tanto, por su calidad técnica y ejecución, se viralizó rápidamente en redes.

EUFORIA. Julián Álvarez festejó junto a Almada el tanto de su compatriota. EUFORIA. Julián Álvarez festejó junto a Almada el tanto de su compatriota.

Durante el mercado, su nombre había aparecido vinculado a clubes como Benfica y Palmeiras, impulsado por la necesidad de continuidad en un año atravesado por la cercanía del Mundial. No obstante, con su decisión de quedarse y actuaciones como la del sábado, Almada busca revertir su situación y consolidarse en el equipo de Diego Simeone.

Atlético de Madrid fue ampliamente superior en el Metropolitano. Alexander Sørloth abrió el marcador en el primer tiempo, David López amplió la ventaja con un gol en contra y Almada cerró la goleada con un tanto de jerarquía.

Con este triunfo, el conjunto rojiblanco alcanzó los 44 puntos y se mantiene en el tercer puesto de LaLiga. En la próxima fecha visitará a Levante, mientras que Mallorca, con 21 unidades, recibirá a Sevilla.

