La Mona 44, el club nacido del barrio y el cuarteto que suena en el fútbol de Perico

Perico respira fútbol. No como una consigna turística, sino como una forma de habitar la ciudad. En la previa de la final por la Región Norte del Regional Federal Amateur entre Tucumán Central y Talleres de Perico, esa identidad se vuelve visible: las calles se tiñen de azul, las camisetas aparecen en cada esquina, los murales cuentan historias y la gente habla de fútbol como si hablara del clima. Es una marea que avanza lenta, al ritmo de bombos y canciones repetidas de memoria, como un río que cruza la ciudad sin pedir permiso. Perico es futbolero, pero también conserva ese espíritu de pueblo que hace que todos se conozcan, que cada historia tenga nombre y apellido, y que los clubes sean mucho más que un resultado del domingo.