Cuánto sale la elegante mansión de Pampita: tiene tres pisos, cava en el subsuelo y está deshabitada

Pampita puso en venta su casa del Bajo Belgrano, una propiedad de alto perfil ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Cómo es la vivienda, qué comodidades ofrece y cuál es el precio por el que se ofrece en el mercado inmobiliario.

Pampita vende su mansión en el exlusivo Bajo Belgrano
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Pampita Ardohain puso en venta su casa del Bajo Belgrano, la misma propiedad que compartió por años con Benjamín Vicuña antes de su separación en 2015. Ubicada en Mendoza al 1100, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la mansión de más de 500 metros cuadrados está en un terreno de 735 metros cuadrados: tiene tres plantas y un subsuelo.

La residencia está diseñada con una distribución que incluye seis ambientes, cuatro dormitorios y cinco baños, además de jardín, galería, pileta y cochera doble. La presencia de una cava y detalles de alta gama subrayan el perfil de lujo de la propiedad, que fue epicentro de uno de los episodios más comentados del espectáculo argentino y quedó ligada para siempre a la vida familiar de la modelo. 

La fachada de la casa de Pampita en Bajo Belgrano

A lo largo de la última década, la residencia no solo estuvo a la venta, sino que en algunos períodos fue alquilada por valores mensuales que habrían rondado los US$9000. Ahora está deshabitada porque Pampita vive en Barrio Parque en la casa que compartía con Roberto García Moritán.

¿Cómo es y cuánto sale la lujosa casa de Pampita?

A pocas cuadras de los Lagos de Palermo, la residencia tiene tres plantas y un subsuelo. Entre sus comodidades se destacan seis ambientes, cuatro dormitorios y cinco baños, toilette de recepción y dos cocheras, living comedor de gran altura y cocina con isla, cava en el subsuelo, galería cubierta, jardín y pileta, y suite principal con vestidor, baño con hidromasaje y terraza privada

El jardín de la casa que Pampita puso en venta El jardín de la casa que Pampita puso en venta LAM

Si bien Martín Pinus, presidente de la inmobiliaria que tiene el inmueble en venta no quiso dar datos, según publicó La Nación el inmueble está publicado con un valor de venta de US$2.000.000. La persona que la quiera alquilar debe pagar US$12.000.

Ampli y luminosa, así es la cocina de la casa de Pampita en el Bajo Belgrano

Por qué la casa de Pampita y Benjamín Vicuña en Bajo Belgrano se volvió un símbolo mediático

La casa que Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña compartieron en el Bajo Belgrano trascendió su valor inmobiliario para convertirse en un emblema de uno de los episodios más comentados del espectáculo argentino. Ubicada sobre la calle Mendoza, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, la propiedad quedó ligada a la separación de la pareja en 2015 y al conflicto que involucró a la China Suárez.

Los ambientes de la casa de Pampita en Bajo Belgrano

La relevancia pública del inmueble se consolidó cuando Pampita difundió imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, un hecho que tuvo una enorme repercusión mediática y convirtió a la vivienda en escenario involuntario del escándalo. Desde entonces, la propiedad reapareció de manera recurrente en programas de espectáculos y coberturas periodísticas, quedando asociada a ese capítulo clave de la farándula local. Hoy, su salida al mercado inmobiliario reactiva el interés público y resignifica una casa que ya forma parte de la memoria mediática argentina.

Temas Carolina "Pampita" ArdohainBenjamín Vicuña
