Buscan líderes emergentes tucumanos para una nueva cohorte nacional de formación política

En un escenario atravesado por la crisis de representación, la fragmentación política y la creciente polarización, Potencia Argentina abrió la convocatoria para su cohorte 2026, un programa nacional de formación en liderazgo democrático que apunta a fortalecer referentes con vocación pública en todas las provincias. Tucumán será parte de esta red federal que apuesta al diálogo, la convivencia política y la construcción colectiva.
La inscripción abrió el 19 de enero y permanecerá vigente hasta el 18 de febrero. El programa comenzará el 6 de marzo de 2026 y se desarrollará a lo largo de cuatro meses, bajo una modalidad híbrida que combina instancias presenciales y virtuales.
La iniciativa está dirigida a personas que participan activamente en política, gestión pública, organizaciones sociales, movimientos comunitarios y el tercer sector, interesadas en profundizar sus capacidades de liderazgo, diálogo y toma de decisiones desde una perspectiva democrática y federal.
“La formación de liderazgo hoy requiere algo más que capacitación técnica. Necesita espacios donde se pueda entrenar el diálogo, la toma de decisiones en contextos complejos y la capacidad de gestionar lo local sin perder una mirada nacional”, señaló Santiago Bermúdez, director ejecutivo de Potencia Argentina.
Tucumán, presente en la experiencia nacional
En las dos primeras ediciones del programa, desarrolladas en 2024 y 2025, participaron ocho dirigentes tucumanos de tres ciudades de la provincia, seleccionados entre más de 9.000 postulantes de todo el país. Ellos fueron Milagros Agustina Arghittu, Mariana Rodríguez Fuentes, Mario Kiyoshi Fortuna y Mariano Olivera, de San Miguel de Tucumán; Sofía Solórzzano y Nawe Porta Coronel, de Tafí Viejo; y Micaela Majorel y Camila Romano, de Yerba Buena.
Los participantes destacaron el valor del intercambio plural y el aprendizaje colectivo.
“Mi experiencia en Potencia es más que un par de viajes y clases virtuales. Aprendí a escuchar, a aceptar que del otro lado hay gente valiosa y a construir juntos. En la gestión pública, las políticas no deben ser ideológicas sino pragmáticas, y para eso es fundamental escuchar todas las miradas”, expresó Mariano Olivera, asesor en Políticas Públicas y Desarrollo de la Legislatura de San Miguel de Tucumán.
Por su parte, Kiyoshi Fortuna, director de Ambiente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, sostuvo: “Fue un camino de ida. Pensar un modelo de país con personas con las que coincido y con las que no, me dio un aprendizaje que no había tenido en ningún otro espacio. PA+ fue una inyección de conocimiento, experiencias y redes para mi rol como funcionario”.
En la misma línea, Sofía Solórzzano, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Tafí Viejo, remarcó: “Potencia Argentina fue una invitación a salirse de la lógica de los algoritmos y reconstruir la dimensión humana de la política: pensar propósitos, armar comunidad y animarnos a dialogar con quienes piensan distinto”.
Una propuesta federal, pensada desde los territorios
Potencia Argentina forma parte de Democracia+, una red regional de formación política integrada por la Fundación VélezReyes+ y RenovaBR, que ya acompañó a miles de líderes en siete países de América Latina.
El programa propone una formación adaptada a los desafíos del contexto argentino, con foco en el federalismo, la convivencia en la diferencia y la puesta en valor de las realidades provinciales y locales como eje central del debate público.
Durante los cuatro meses de cursada, los participantes accederán a dos Encuentros Nacionales y un Encuentro Regional presenciales, veinte clases virtuales con especialistas, talleres prácticos de comunicación política y resolución de conflictos, espacios de debate para entrenar el disenso democrático y instancias de co-creación de proyectos de impacto comunitario.
Quienes egresan pasan a integrar una red activa de alumni que sostiene vínculos, proyectos y conversaciones entre dirigentes de distintas generaciones, partidos y provincias, fortaleciendo una trama de liderazgos que trasciende coyunturas y pertenencias partidarias.
Fechas clave
Apertura de inscripción: 19 de enero
Cierre de inscripción: 18 de febrero
Inicio del programa: 6 de marzo de 2026
Más información y postulaciones:
https://potenciaargentina.org/