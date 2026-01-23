Buscan líderes emergentes tucumanos para una nueva cohorte nacional de formación política

Por su parte, Kiyoshi Fortuna, director de Ambiente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, sostuvo: “Fue un camino de ida. Pensar un modelo de país con personas con las que coincido y con las que no, me dio un aprendizaje que no había tenido en ningún otro espacio. PA+ fue una inyección de conocimiento, experiencias y redes para mi rol como funcionario”.