Escapadas tranquilas: los pueblos más pequeños de Uruguay para visitar este 2026

Es uno de los destinos más singulares del país. No cuenta con calles asfaltadas ni alumbrado público y solo se accede a través de las dunas en vehículos especiales. Allí viven muy pocas personas de manera permanente y gran parte de la energía se obtiene de fuentes alternativas. Sus playas salvajes, el faro y la colonia de lobos marinos lo convierten en un lugar único para desconectarse del mundo.