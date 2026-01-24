Escapadas tranquilas: los pueblos más pequeños de Uruguay para visitar este 2026

Uruguay esconde una joya silenciosa que cada vez atrae a más viajeros: pequeños pueblos con muy pocos habitantes, ritmo pausado y una conexión profunda con la naturaleza. Lejos del turismo masivo y de los grandes centros urbanos, estos destinos ofrecen experiencias auténticas, simples y sustentables. En ese marco, estos son cinco de los pueblos más chicos del país vecino que se perfilan como opciones ideales para visitar en 2026.
Viajar a localidades pequeñas permite conocer otra cara de Uruguay, apoyar las economías locales y disfrutar de una forma de turismo más consciente. Son lugares pensados para descansar, escribir, caminar sin apuro, contemplar el paisaje y reconectar con lo esencial.
Los pueblos más chicos para visitar en Uruguay
Cabo Polonio, Rocha
Es uno de los destinos más singulares del país. No cuenta con calles asfaltadas ni alumbrado público y solo se accede a través de las dunas en vehículos especiales. Allí viven muy pocas personas de manera permanente y gran parte de la energía se obtiene de fuentes alternativas. Sus playas salvajes, el faro y la colonia de lobos marinos lo convierten en un lugar único para desconectarse del mundo.
Villa Serrana, Lavalleja
Rodeada de cerros, esta pequeña localidad se caracteriza por su población reducida y una identidad marcada por la arquitectura integrada al paisaje. Es un destino ideal para quienes buscan descanso, caminatas al aire libre y vistas panorámicas, donde el silencio y la naturaleza son protagonistas absolutos.
Localidad costera
Aunque registra un mayor movimiento durante el verano, durante gran parte del año se mantiene como un pueblo muy chico y tranquilo. Casas bajas, calles de arena y una playa extensa lo convierten en una opción ideal para quienes desean una experiencia simple y cercana al mar, sin multitudes ni grandes infraestructuras.
Conchillas, Colonia
Es uno de los pueblos más pequeños y pintorescos de Uruguay. De origen histórico, conserva casas de piedra, calles prolijas y un ritmo de vida pausado. Resulta ideal para una visita corta, recorrer a pie sin apuro y disfrutar de su patrimonio cultural.
Pueblo Garzón, Maldonado
Con menos de 200 habitantes, este pueblo rural ganó notoriedad por su propuesta gastronómica y su entorno campestre. A pesar de ello, mantiene intacta su esencia de pueblo chico, con calles tranquilas, pocos comercios y una fuerte identidad local.