La UNESCO abre una oportunidad global para impulsar la libertad artística en 2026

El Programa Aschberg apoyará proyectos que protejan la libertad artística y mejoren las condiciones laborales y creativas trabajadores de culturales. Se puede postular hasta el 23 de febrero.

Hace 2 Hs

La UNESCO lanzó la edición 2026 del Programa Aschberg, una convocatoria internacional que invita a gobiernos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil a presentar proyectos destinados a proteger la libertad artística y fortalecer la condición del artista.

Creado en 1956 y rediseñado en 2021 tras el impacto de la COVID-19, el Programa Aschberg se consolidó como una de las herramientas centrales de la UNESCO para promover la diversidad cultural y mejorar las condiciones de trabajo de quienes sostienen las industrias creativas. 

Por qué importa esta convocatoria

Las industrias culturales y creativas representan el 3,39% del PBI global y más del 3,5% del empleo, pero detrás de esos números miles de artistas enfrentan inestabilidad económica, falta de regulación laboral y amenazas a la libertad de expresión.

También se suman desafíos como la transformación digital y el impacto de la Inteligencia Artificial. La falta de protección social, movilidad limitada y desigualdades estructurales afecta especialmente a jóvenes, mujeres y trabajadores del Sur Global.

En este contexto, la UNESCO busca iniciativas que fortalezcan marcos jurídicos, mejoren derechos económicos y garanticen libertad creativa.

Dos vías para postular

El Programa ofrece dos caminos de participación, según el tipo de institución:

Vía 1: Gobiernos e instituciones públicas

Asistencia técnica para revisar o diseñar leyes, políticas y regulaciones que protejan el estatus profesional del sector cultural.

Vía 2: Organizaciones de la sociedad civil

Apoyo financiero para proyectos innovadores vinculados con capacitación, investigación, monitoreo, promoción, movilidad o asistencia en emergencias.

Proceso de solicitud y selección

Según el archivo oficial de la convocatoria, quienes deseen postular deben:

- Descargar el formulario correspondiente a su categoría (gobiernos o sociedad civil).

- Completar el formulario en inglés o francés.

- Adjuntar todos los documentos requeridos.

- Firmar y fechar la solicitud.

- Enviar todo por correo a aschberg@unesco.org

Todos los postulantes recibirán acuse de recibo. Luego, un panel independiente de expertos evaluará las propuestas y elevará recomendaciones a la UNESCO. Las decisiones finales se basarán en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y selección definidos en la convocatoria.

Dónde encontrar más información

Los formularios y documentos están disponibles en el sitio oficial del programa: unesco.org/creativity/en/programmes/aschberg.

