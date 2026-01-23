Alegría por la aparición de Boro, el perro extraviado en el accidente de trenes de España

La tragedia de Adamuz dejó secuelas irreversibles para muchas víctimas directas del accidente y para familias que perdieron seres queridos. La semana pasada, en medio de las repercusiones por el descarrilamiento de un tren, Ana, una de las víctimas del choque, pidió ayuda para buscar a su perro desaparecido tras el accidente. La buena noticia llegó este jueves, cuando se viralizaron las imágenes del reencuentro entre la mujer y Boro, su mascota perdida.