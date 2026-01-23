Alegría por la aparición de Boro, el perro extraviado en el accidente de trenes de España

La tragedia de Adamuz dejó secuelas irreversibles para muchas víctimas directas del accidente y para familias que perdieron seres queridos. La semana pasada, en medio de las repercusiones por el descarrilamiento de un tren, Ana, una de las víctimas del choque, pidió ayuda para buscar a su perro desaparecido tras el accidente. La buena noticia llegó este jueves, cuando se viralizaron las imágenes del reencuentro entre la mujer y Boro, su mascota perdida.
El día de la tragedia, Ana viajaba en el tren y regresaba a Madrid luego de haber pasado un fin de semana en familia en Málaga. Con ella viajaba su hermana, embarazada, que terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos luego del descarrilamiento. Además, llevaba al único pasajero de cuatro patas de ese momento en el vagón: su perro Boro.
Luego de la colisión, el rostro de Ana se convirtió en una de las figuras del accidente. Su pedido desesperado se volvió viral cuando contó que había perdido a Boro. De inmediato se activó una cadena de solidaridad con personas que se sumaron a buscar al animal en los alrededores de las vías.
Luego de Adamuz: Ana se reencontró con su perro
El despliegue se armó en cuanto Ana se volvió viral. Decenas de personas se organizaron para rastrillar la zona en torno al accidente con un objetivo en común. Fueron cuatro los días de búsqueda de Boro. El animal fue visto, pero no pudo ser capturado. Aunque la búsqueda no tuvo éxito en el primer avistaje, sirvió para constatar que todavía se encontraba vivo y refugiado en el bosque.
Ana se reunió con Boro rodeada de voluntarios y policías. Desde un auto, sus lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez de felicidad, ante un perro negro peludo que no captaba lo que sucedía en su entorno. Las imágenes volvieron a viralizarse. Para evitar poner nervioso al animal, Ana agradeció rápidamente a todos y pidió retirarse para impedir que Boro volviera a escaparse.
Al llegar a su hogar, la gratitud no se acabó, por lo que Ana volvió a grabar un video para poner en palabras sus sensaciones del momento. “Muchísimas gracias por la difusión y el cariño. Ya tenemos aquí a Boro, dándome muchísimo amor y yo también a él”, dijo. Para cerrar, volvió a mencionar que estará “eternamente agradecida” por la colaboración que recibió de tantos desconocidos.