Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II

¿Te imaginás que tu nombre dé una vuelta alrededor de la Luna? No es ciencia ficción ni un truco digital: es una iniciativa oficial de la NASA y ya reunió a más de 2.5 millones de personas de todo el mundo. Todavía estás a tiempo de sumarte y convertirte en parte simbólica de Artemis II, la misión que llevará astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años.