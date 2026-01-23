Sumate antes de que cierre: tu nombre puede viajar a la Luna en Artemis II
La NASA habilitó un registro global para que cualquier persona envíe su nombre a la misión Artemis II, que orbitará la Luna. Argentina también viaja en ese mismo vuelo con el microsatélite Atenea, desarrollado por la CONAE y universidades públicas.
¿Te imaginás que tu nombre dé una vuelta alrededor de la Luna? No es ciencia ficción ni un truco digital: es una iniciativa oficial de la NASA y ya reunió a más de 2.5 millones de personas de todo el mundo. Todavía estás a tiempo de sumarte y convertirte en parte simbólica de Artemis II, la misión que llevará astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años.
Este programa, llamado Send Your Name with Artemis, permite registrar tu nombre para que sea grabado en una tarjeta SD que viajará dentro de la cápsula Orion. Esa misma cápsula acompañará el recorrido de los cuatro astronautas de la misión en un trayecto de diez días que marcará un hito para la exploración espacial contemporánea.
Un viaje histórico que también incluye a Argentina
Mientras millones de nombres viajen en ese soporte digital, Argentina también estará físicamente en la misión. El vuelo llevará el microsatélite Atenea, un desarrollo científico-tecnológico nacional creado por la CONAE en colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata, la FIUBA, el IAR, la CNEA y la empresa VENG.
Atenea forma parte del segmento CubeSat de Artemis II y cumple un rol clave:
- medirá radiación espacial,
- probará sensores avanzados,
- recopilará datos GPS,
- y validará comunicaciones de largo alcance.
Todo con tecnología 100% desarrollada en Argentina y con participación directa de instituciones de la educación pública.
La ventana de lanzamiento comienza el 6 de febrero, y la misión tiene previsto despegar en abril, posicionándose como uno de los hitos científicos más importantes de las últimas décadas para el país.
Cómo inscribirte
El proceso es simple y lleva menos de dos minutos:
- Entrás a la página oficial de la NASA, en el buscador pones Send Your Name with Artemis.
- Completás tu nombre, apellido y un PIN (de 4 a 7 dígitos) que sirve para recuperar tu pase.
- Descargás tu boarding pass, la tarjeta digital que confirma que tu nombre viaja en la misión.
- Una vez registrado, tu nombre se integra al soporte que será cargado dentro de la cápsula Orion. Sí: tu nombre literalmente va al espacio.
Una invitación para curiosos y fanáticos de la ciencia
Artemis II combina exploración, tecnología y participación global. Para miles de jóvenes en Argentina, puede ser la puerta de entrada a descubrir carreras, proyectos y oportunidades vinculadas al espacio. Y al mismo tiempo, es una muestra concreta de que la ciencia pública local puede estar presente en misiones históricas.
Todavía hay tiempo de inscribirte. Si siempre soñaste con mirar al cielo y sentirte parte de algo más grande, esta puede ser tu oportunidad.