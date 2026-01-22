Secciones
Test de personalidad: elegí una llave y descubrí si eres controlador sin saberlo

Una prueba que es viral por la efectividad de sus resultados.

Hace 2 Hs

En las redes sociales, un test de personalidad permite conocer si sos una persona que intenta controlar personas o situaciones. Es muy simple, solo tenés que elegir una de las cinco llaves y luego descubrir lo que significa tu elección.

Con el desarrollo de este examen viral también conocerás otras características de tu forma de ser en simples pasos. Cientos de usuarios de Facebook ya lo realizaron y se sorprendieron por los resultados.

Elegí una llave

¿Qué significa tu decisión?

Llave 1: Definitivamente te caracterizás por ser una persona que le guste tener todo bajo control, siempre estás al tanto de cada detalle porque sentís que si no sos vos, nadie más podrá hacerlo.

Llave 2: En ocasiones sos alguien relajado con tus cosas, no estás pendiente de todo a la vez ya que preferís llevar las cosas con calma e ir poco a poco hacia tu meta, no necesitas que todo esté bajo tu mando, vives tranquilo.

Llave 3: Si el control lo tiene alguien más, es como un insulto para vos. Tenés alma de líder y te gusta llevar las riendas de los asuntos, pero a veces esto se te sale de las manos.

Llave 4: Sos bastante controlador y perfeccionista, siempre consideras que es mejor que todo salga tal y como lo planeaste, si no es así, puede que comiences a frustrarte.

Llave 5: Sabes lo que tenés que hacer y lo cumplís, más que dictar órdenes, te encanta ser de los que las reciben, pues no te gusta generar mucho problema, más bien preferís pasar los días en paz y sin muchas responsabilidades.

