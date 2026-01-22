¿Sos víctima de manipulación? Estos cinco pasos te ayudan a poner límites

“Por ejemplo, si su creencia es: 'Soy un buen trabajador y un buen empleado, y puedo hacer esto manteniendo un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal y trabajando solo durante el horario laboral normal' , ese es su marco." advierte la especialista. "Si su jefe quiere que trabaje más horas, puede decirle que 'los empleados más valorados que obtienen ascensos son aquellos que están dedicados a la misión de la empresa y están dispuestos a trabajar los fines de semana cuando es necesario'. Su jefe está tratando de influir y cambiar su marco”, ejemplifica Villhauer.