Telecom Argentina y Banco Macro se unen estratégicamente en Personal Pay para impulsar la digitalización de los servicios ﬁnancieros en el país

Este acuerdo se enmarca en la evolución global de los mercados mundiales, donde bancos y ﬁntechs se unen creando ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios ﬁnancieros; impulsando un mercado más eﬁciente y amplio, poniendo a sus clientes en el centro. De esta manera Personal Pay, a través de Banco Macro estará en condiciones de incorporar a su portfolio, servicios ﬁnancieros competitivos, incluso ampliando la oferta de crédito, entre otras herramientas. Mientras que Banco Macro, potenciará su llegada a nuevos segmentos de la mano de la ﬁntech telco más grande de Argentina.