Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su bebé: "Fue una tortura"

Maru recordó que su bebé Facuno tuvo una muerte súbita cuando ella, su esposo y sus otros hijos habían viajado al sur a pasar unos días en familia. El bebé estaba bien de salud y ella había decidido dejarlo al cuidado de sus papás para llevar a sus otros niños, que eran muy chicos, a despejarse. “Fue difícil porque les pasó a mis viejos, se murió en la casa de ellos. Y a ellos sí creo que les quedó como una marca muy fuerte. Por más que lo hablábamos”, explicó frente a la cámara.