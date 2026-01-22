Secciones
Maru Botana reveló cómo se enteró de la muerte de su bebé: "Fue una tortura"

La pastelera recordó una de las escenas más difíciles de su vida. “Fue difícil porque les pasó a mis viejos, se murió en la casa de ellos", contó.

Maru Botana volvió a hablar de la muerte de su bebé Maru Botana volvió a hablar de la muerte de su bebé Caras
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 26 Min

Maru Botana habló públicamente sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida y reveló qué le dijo la pediatra tras la muerte de su bebé, un hecho que marcó para siempre a su familia. La cocinera y empresaria recordó ese momento con crudeza y emoción, y compartió palabras que, con el paso del tiempo, adquirieron un significado profundo.

Maru recordó que su bebé Facuno tuvo una muerte súbita cuando ella, su esposo y sus otros hijos habían viajado al sur a pasar unos días en familia. El bebé estaba bien de salud y ella había decidido dejarlo al cuidado de sus papás para llevar a sus otros niños, que eran muy chicos, a despejarse. “Fue difícil porque les pasó a mis viejos, se murió en la casa de ellos. Y a ellos sí creo que les quedó como una marca muy fuerte. Por más que lo hablábamos”, explicó frente a la cámara.

Maru Botana contó cómo se enteró de la muerte de su hijo Facundo

Durante una entrevista con Sofía Calvo, Maru Botana comentó que el momento más difícil de su vida llegó en plena madrugada. Recordó la frase exacta con la que se enteró de la noticia: “A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni me dijo: ‘Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”.

En este contexto, la chef describió cómo se sintió en ese instante: “Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”. Incluso confesó que, en el fondo, tenía la sensación de que al llegar podría despertarlo y que todo estaría bien.

El dolor también atravesó a sus otros hijos, que reaccionaron con desesperación. “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo el más grande. Cuando les contamos a los chicos, fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”, relató Botana. La noticia se convirtió en un momento de quiebre para toda la familia, que enfrentó la pérdida de manera conjunta.

Temas Maru Botana
