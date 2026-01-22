Secciones
Política

La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por "equilibrio fiscal"

Tras el rechazo del Congreso al veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno intentó frenar la norma alegando falta de fondos.

Hace 3 Hs

La Justicia Federal lanzó una fuerte intimación contra el Poder Ejecutivo para que ponga fin a la parálisis en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno un plazo de dos semanas para que la normativa entre en vigencia efectiva a partir del próximo 4 de febrero, en un nuevo capítulo de la tensión entre los tribunales y la administración de Javier Milei.

En su resolución, el magistrado no solo fijó una fecha límite para la implementación, sino que además emplazó al Ministerio de Salud ya la Agencia Nacional de Discapacidad por un término de cinco días. En ese lapso, ambas entidades deberán presentar un informe detallado sobre el avance de los trámites administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo sancionado por el Congreso de la Nación.

La causa se originó a partir de un proceso colectivo iniciado por dos padres de niños con discapacidad, el cual escaló hasta obtener un alcance nacional. Lo relevante del fallo actual es que el juez González Charvay decidió avanzar con la medida de cumplimiento incluso sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, donde se tramita actualmente una apelación por parte del Estado.

El conflicto legal tiene su origen en julio de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad. 

En aquel momento, el presidente Milei optó por vetar la norma de forma total, bajo el argumento de que la iniciativa ponía en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares innegociables de su programa económico.

Sin embargo, el Poder Legislativo logró reunir las mayorías necesarias para rechazar el veto presidencial, obligando al Ejecutivo a promulgar la normativa. En un movimiento controvertido, el oficialismo incluyó un artículo posterior para suspender la aplicación de la ley, alegando que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.

Temas Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Jesús María a Davos: la agenda del presidente Milei

De Jesús María a Davos: la agenda del presidente Milei

Villarruel se diferenció de Milei sobre los incendios y visitó Chubut

Villarruel se diferenció de Milei sobre los incendios y visitó Chubut

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Jugando al truco en medio de la tormenta
3

Jugando al truco en medio de la tormenta

4

Cartas de lectores: Libertad de expresión

5

Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

6

Cartas de lectores III: La situación de los jubilados

Más Noticias
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Las expensas arrancan el año con otro incremento

Las expensas arrancan el año con otro incremento

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

La danza clásica le dice adiós a Adriana Soria

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Hace 200 años un terromoto azotó Trancas

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera División: así se mueve el mercado de pases a horas del arranque del torneo Apertura

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios