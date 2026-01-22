La Justicia ordenó activar la ley que Milei había vetado por "equilibrio fiscal"

La Justicia Federal lanzó una fuerte intimación contra el Poder Ejecutivo para que ponga fin a la parálisis en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, le otorgó al Gobierno un plazo de dos semanas para que la normativa entre en vigencia efectiva a partir del próximo 4 de febrero, en un nuevo capítulo de la tensión entre los tribunales y la administración de Javier Milei.