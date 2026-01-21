Se reaviva la disputa por el mosto: Mendoza propone cambios impositivos que afectarían al azúcar

El proyecto proponía modificar un artículo de la Ley Nacional de Impuestos Internos para elevar del 8% al 28% el tributo aplicado a las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre ellas las elaboradas con azúcar; y una reducción (4% a 2,8%) para las elaboradas con 10%, como mínimo, de jugos o zumos de frutas -filtrados o no- o su equivalente en jugos concentrados. Luego, hubo una modificación en el texto inicial y se elevó de 8% a 18% la tasa cuando se incremente a un 75% la utilización de azúcar, con 9% de jugo.