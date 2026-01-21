Con el ánimo en alza, Estudiantes busca extender su buen momento ante su gente

Los dirigidos por Fabrizio Esposito llegan al duelo con el ánimo en alza y un récord equilibrado de ocho triunfos y ocho derrotas. El equipo logró acomodarse en la tabla luego de un inicio de año exigente con tres compromisos fuera de casa. Sin embargo, esa gira terminó dejando un saldo más que positivo: "La Cebra" cosechó dos victorias consecutivas (primero en Jujuy y luego en Salta), resultados que no solo fortalecieron la confianza del plantel, sino que le permitieron cerrar esa etapa con el tanque anímico lleno para volver a jugar ante su público.