Con el ánimo en alza, Estudiantes busca extender su buen momento ante su gente

Llegó la hora del estreno en casa en este 2026. Estudiantes se prepara para disputar su primer partido del año como local en la Liga Argentina de Básquet cuando reciba mañana, desde las 22, a Comunicaciones de Mercedes en el estadio "Coco" Ascárate.
Los dirigidos por Fabrizio Esposito llegan al duelo con el ánimo en alza y un récord equilibrado de ocho triunfos y ocho derrotas. El equipo logró acomodarse en la tabla luego de un inicio de año exigente con tres compromisos fuera de casa. Sin embargo, esa gira terminó dejando un saldo más que positivo: "La Cebra" cosechó dos victorias consecutivas (primero en Jujuy y luego en Salta), resultados que no solo fortalecieron la confianza del plantel, sino que le permitieron cerrar esa etapa con el tanque anímico lleno para volver a jugar ante su público.
El desafío de esta noche no será sencillo. Enfrente estará Comunicaciones, un rival directo que arriba a Tucumán motivado tras un agónico triunfo en tiempo suplementario frente a Salta Basket. Con un balance de 8-7, el conjunto correntino buscará extender su buen momento en la ruta y amargar la fiesta en el estadio de calle Monteagudo.
La mesa está servida para un choque vibrante. Con dos equipos de campañas similares y estilos definidos, el duelo de mañana será clave para las aspiraciones de ambos en la lucha por los puestos de clasificación.