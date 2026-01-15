Secciones
DeportesBásquet

Estudiantes se hizo fuerte en Salta y ganó con un triple agónico sobre el final

La "Cebra" volvió a demostrar carácter y consiguió una victoria clave frente a Salta Basket por 85 a 84 en el estadio Delmi y sumó su segundo triunfo consecutivo como visitante en la Liga Argentina.

SOBRE LA HORA. El triple de Hampton significó la victoria del conjunto tucumano en los 7 segundos restantes. SOBRE LA HORA. El triple de Hampton significó la victoria del conjunto tucumano en los 7 segundos restantes.
Hace 2 Hs

El partido fue parejo de principio a fin. El conjunto salteño dominó largos pasajes del juego y llegaron a estar arriba en el marcador durante buena parte de la noche, apoyados en su intensidad defensiva y en el empuje de su gente. Sin embargo, Estudiantes nunca salió del partido, ajustó atrás en el cierre y supo esperar su momento.

El contexto no fue menor para el conjunto tucumano, que llegó con un importante desgaste físico tras haber jugado el día anterior. “Fue un partido muy parejo y duro para nosotros, veníamos de jugar el día anterior y arrastrábamos una carga física, pero supimos jugar con inteligencia y con mucho carácter para poder dar vuelta el resultado”, explicó Juan Cruz Rodríguez, una de las figuras del equipo.

Juan Cruz tuvo además un motivo especial para la noche salteña. Desde la tribuna lo acompañaron sus padres, Raúl Federico Rodríguez, uno de los mejores jugadores que dio el básquet tucumano, y su mamá Mabel. “Justo salieron de vacaciones y aprovecharon para pasear y acompañarme”, contó el escolta, que terminó el encuentro con 18 puntos.

El desenlace fue vibrante. En los minutos finales, Estudiantes logró subir la intensidad defensiva y forzó errores del local. Con el marcador ajustado, la última posesión quedó en manos de Joe Hampton, quien no dudó y clavó el triple decisivo para silenciar el Delmi. El estadounidense cerró su planilla con 19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, siendo el máximo anotador del equipo.

LA FIGURA. Joe Hampton anotó el triple que significó la victoria del conjunto tucumano LA FIGURA. Joe Hampton anotó el triple que significó la victoria del conjunto tucumano

Desde el banco, el entrenador Fabrizio Esposito valoró el esfuerzo de sus dirigidos y el contexto en el que se dio el triunfo. “Fue un partido totalmente cambiante. Ellos son un gran equipo y venían con un poco más de descanso que nosotros, que jugamos hace menos de 24 horas", analizó el DT.

El técnico también destacó el proceso que atraviesa el equipo tras un arranque irregular de temporada. “No tuvimos un buen inicio, pero hicimos correcciones necesarias y hoy se ve reflejado en la cancha. Ganar de esta manera, en el último segundo, es muy gratificante”, explicó Esposito.

LIDER TÁCTICO. Fabrizio Esposito logró revertir un resultado adverso a través de un cambio de estrategia en el último cuarto LIDER TÁCTICO. Fabrizio Esposito logró revertir un resultado adverso a través de un cambio de estrategia en el último cuarto

Con este triunfo, Estudiantes alcanzó un récord de 8 victorias y 8 derrotas, ubicándose séptimo en la Conferencia Norte. El próximo compromiso será el jueves 22, cuando reciba en Tucumán a Comunicaciones, con la intención de hacerse fuerte en casa y seguir consolidando su crecimiento.

Temas SaltaLiga Nacional de BásquetClub Atlético EstudiantesSalta BasketJoe Hampton
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con balance positivo, Estudiantes se prepara para un arranque exigente en la Liga Argentina

Con balance positivo, Estudiantes se prepara para un arranque exigente en la Liga Argentina

Estudiantes luchó hasta el final, pero cayó ante Independiente en Santiago

Estudiantes luchó hasta el final, pero cayó ante Independiente en Santiago

Estudiantes sale a la ruta en busca de afirmarse en la Liga Argentina de Básquet

Estudiantes sale a la ruta en busca de afirmarse en la Liga Argentina de Básquet

Estudiantes festejó en Jujuy y llega afilado al duelo de esta noche ante Salta Basket

Estudiantes festejó en Jujuy y llega afilado al duelo de esta noche ante Salta Basket

La Liga Femenina de Básquet vuelve a escena con 18 equipos y una temporada que promete marcar otro salto

La Liga Femenina de Básquet vuelve a escena con 18 equipos y una temporada que promete marcar otro salto

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
2

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
3

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
4

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?
6

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?

Más Noticias
Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

Bombazo en San Martín: la CD avanzó por Lucas Gamba y está cerca de cerrar su llegada

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Avanza la causa por el crimen del peón en Huasa Sur

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios