Estudiantes se hizo fuerte en Salta y ganó con un triple agónico sobre el final

El contexto no fue menor para el conjunto tucumano, que llegó con un importante desgaste físico tras haber jugado el día anterior. “Fue un partido muy parejo y duro para nosotros, veníamos de jugar el día anterior y arrastrábamos una carga física, pero supimos jugar con inteligencia y con mucho carácter para poder dar vuelta el resultado”, explicó Juan Cruz Rodríguez, una de las figuras del equipo.