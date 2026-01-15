Estudiantes se hizo fuerte en Salta y ganó con un triple agónico sobre el final

El partido fue parejo de principio a fin. El conjunto salteño dominó largos pasajes del juego y llegaron a estar arriba en el marcador durante buena parte de la noche, apoyados en su intensidad defensiva y en el empuje de su gente. Sin embargo, Estudiantes nunca salió del partido, ajustó atrás en el cierre y supo esperar su momento.
El contexto no fue menor para el conjunto tucumano, que llegó con un importante desgaste físico tras haber jugado el día anterior. “Fue un partido muy parejo y duro para nosotros, veníamos de jugar el día anterior y arrastrábamos una carga física, pero supimos jugar con inteligencia y con mucho carácter para poder dar vuelta el resultado”, explicó Juan Cruz Rodríguez, una de las figuras del equipo.
Juan Cruz tuvo además un motivo especial para la noche salteña. Desde la tribuna lo acompañaron sus padres, Raúl Federico Rodríguez, uno de los mejores jugadores que dio el básquet tucumano, y su mamá Mabel. “Justo salieron de vacaciones y aprovecharon para pasear y acompañarme”, contó el escolta, que terminó el encuentro con 18 puntos.
El desenlace fue vibrante. En los minutos finales, Estudiantes logró subir la intensidad defensiva y forzó errores del local. Con el marcador ajustado, la última posesión quedó en manos de Joe Hampton, quien no dudó y clavó el triple decisivo para silenciar el Delmi. El estadounidense cerró su planilla con 19 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, siendo el máximo anotador del equipo.
Desde el banco, el entrenador Fabrizio Esposito valoró el esfuerzo de sus dirigidos y el contexto en el que se dio el triunfo. “Fue un partido totalmente cambiante. Ellos son un gran equipo y venían con un poco más de descanso que nosotros, que jugamos hace menos de 24 horas", analizó el DT.
El técnico también destacó el proceso que atraviesa el equipo tras un arranque irregular de temporada. “No tuvimos un buen inicio, pero hicimos correcciones necesarias y hoy se ve reflejado en la cancha. Ganar de esta manera, en el último segundo, es muy gratificante”, explicó Esposito.
Con este triunfo, Estudiantes alcanzó un récord de 8 victorias y 8 derrotas, ubicándose séptimo en la Conferencia Norte. El próximo compromiso será el jueves 22, cuando reciba en Tucumán a Comunicaciones, con la intención de hacerse fuerte en casa y seguir consolidando su crecimiento.