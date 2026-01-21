Rescataron 13 loros habladores que eran transportados de manera ilegal en Jujuy

El loro hablador (Amazona aestiva) habita los bosques y selvas del centro y norte de Sudamérica y es reconocido por su capacidad para reproducir sonidos humanos, una característica que lo convirtió en una de las aves más buscadas en el comercio ilegal de mascotas. Presenta un plumaje mayoritariamente verde, con una mancha azul en la frente y zonas amarillas en la cabeza, mide entre 35 y 37 centímetros y pesa alrededor de 400 gramos. La especie se distribuye en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.