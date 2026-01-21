Rescataron 13 loros habladores que eran transportados de manera ilegal en Jujuy
El operativo fue realizado por Gendarmería Nacional y el Ministerio de Ambiente provincial sobre la Ruta Nacional 34. Las aves fueron derivadas al Centro de Atención de la Fauna Autóctona, en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres.
Un operativo conjunto de Gendarmería Nacional y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy permitió rescatar en las últimas horas a 13 ejemplares de loro hablador que eran transportados de forma ilegal por la Ruta Nacional 34. El procedimiento se inscribió en las acciones de control y prevención del tráfico ilegal de fauna silvestre que se desarrollan en la provincia.
Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo durante un control de rutina, cuando el personal advirtió que las aves eran trasladadas en un vehículo particular, en clara violación a las normativas vigentes de protección de la fauna silvestre. Ante esta situación, se dispuso el decomiso inmediato de los ejemplares.
Los loros fueron derivados al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (Cafaju), donde quedaron bajo el cuidado de especialistas veterinarios. De acuerdo con el informe oficial, ya se inició el proceso clínico correspondiente para evaluar el estado de salud de las aves y avanzar en su recuperación y rehabilitación.
“Hoy, los animales se encuentran bajo cuidado veterinario y evaluaciones profesionales, con el objetivo de que puedan volver a su hábitat natural cuando estén en condiciones”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy a través de sus redes sociales. Además, remarcaron que “la fauna silvestre no es mascota” y recordaron que su tenencia y venta están prohibidas, ya que provocan daño tanto a los animales como a los ecosistemas.
En el mismo marco, las autoridades destacaron otra intervención reciente del Cafaju. El martes pasado, el centro logró salvar la vida de una hembra adulta de zorro colorado (Lycalopex culpaeus) que había sido atropellada en inmediaciones del Parque Nacional Laguna de Pozuelos, en la zona de Abra Pampa. Tras ser atendido por el equipo veterinario, los estudios radiográficos confirmaron una fractura en el olécranon, a la altura del codo, que impedía el movimiento normal del animal y hacía necesaria una intervención quirúrgica.
La cirugía consistió en la colocación de un pin acompañado de una banda de tensión y resultó exitosa, lo que permitirá conservar la funcionalidad de la extremidad. Actualmente, el ejemplar permanece en el sector de aislamiento del Cafaju, bajo tratamiento farmacológico y observación constante. Una vez finalizado el proceso de rehabilitación, se evaluará la posibilidad de reinsertarlo en su entorno natural.
Desde el Ministerio de Ambiente reiteraron el pedido de colaboración ciudadana ante nuevas alertas vinculadas al tráfico de fauna o al hallazgo de animales silvestres heridos. “Instamos a la comunidad a denunciar cualquier situación vinculada al tráfico de fauna o presencia de animales silvestres heridos comunicándose al teléfono celular 388-4409250”, indicaron voceros oficiales.
Asimismo, recordaron que la ley provincial N° 3014 declara de interés público la protección, conservación, restauración y propagación de todas las especies de la fauna terrestre, autóctona o exótica, que habitan de manera permanente o temporal el territorio jujeño, ya sea en ambientes naturales o artificiales y que viven libres o independientes del hombre.
El loro hablador (Amazona aestiva) habita los bosques y selvas del centro y norte de Sudamérica y es reconocido por su capacidad para reproducir sonidos humanos, una característica que lo convirtió en una de las aves más buscadas en el comercio ilegal de mascotas. Presenta un plumaje mayoritariamente verde, con una mancha azul en la frente y zonas amarillas en la cabeza, mide entre 35 y 37 centímetros y pesa alrededor de 400 gramos. La especie se distribuye en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay.