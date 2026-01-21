Secciones
Estos son los nombres masculinos más "raros" de Argentina, según un estudio global

Algunos se basan en pasiones futbolísticas o en modas de siglos pasados.

Cuáles son los nombres de varón "más insólitos" de la Argentina, según un ranking internacional.
Hace 2 Hs

A la hora de pensar nombres para sus hijos, algunos padres suelen analizar opciones en base a sus fanatismos deportivos, artísticos, nombres de familiares y en aquellos recientes o antiguos que se pusieron de moda. En este marco, una serie de nombres fueron categorizados como los más "feos" o "raros” de Argentina y sorprenden por su enorme creatividad y autenticidad.





¿Lindos o feos? Para los padres que conocen las razones de los nombres de sus hijos deben ser maravillosos. Lo que no es del todo seguro es que esos niños compartan la idea y les guste que los llamen así de por vida.

Hay nombres que resultan extemporáneos, que en otra época fueron corrientes y hoy suenan antiguos, artificiosos o extravagantes. Pero tarde o temprano, todo vuelve.

También puede ser que un nombre en una región sea común y en otra resuene exótico. Tenoch en México es muy usado, en Argentina no tanto.

Con esos parámetros en mente, y sin juzgar, va la lista de nombres “raros” de varón elaborada por el sitio Ancestros Group, de los cuales se seleccionó los que circulan en la Argentina.

Los nombres de varón más raros de la Argentina

1. Pancracio

2. Tiburcio

3. Eustaquio

4. Evaristo

5. Anacleto

6. Torcuato

7. Gervasio

8. Agapito

9. Celestino

10. Anastasio

11. Rosendo

12. Porfirio

13. Hermenegildo

14. Cándido

15. Jacinto

16. Timoteo

17. Belisario

18. Narciso

19. Cesario

20. Wenceslao

21. Cayetano

22. Zacarías

23. Casimiro

24. Erasmo

25. Serafín

Nombres basados en pasiones por el fútbol

Generalmente tenemos una idea previa al nacimiento, pero los nombres pueden ser un homenaje a nuestros padres o abuelos, un ídolo admirado o, por qué no, el nombre de una hinchada de fútbol o los colores de una bandera.

Pues es bien cierto. Vicente Xeneize Larrea y Newells Emiliano Chaperón existen y así figuran en su DNI. Como también existe Azul Grana Álvarez y Renata Gimnasia Jordan, según nos cuenta el sitio Big Bang News.

Y hasta hay un Cai (por Club Atlético Independiente) y un Enzo River (de apellido Plate), como aporta el canal de noticias TN.

