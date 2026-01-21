Estos son los nombres masculinos más "raros" de Argentina, según un estudio global

A la hora de pensar nombres para sus hijos, algunos padres suelen analizar opciones en base a sus fanatismos deportivos, artísticos, nombres de familiares y en aquellos recientes o antiguos que se pusieron de moda. En este marco, una serie de nombres fueron categorizados como los más "feos" o "raros” de Argentina y sorprenden por su enorme creatividad y autenticidad.
¿Lindos o feos? Para los padres que conocen las razones de los nombres de sus hijos deben ser maravillosos. Lo que no es del todo seguro es que esos niños compartan la idea y les guste que los llamen así de por vida.
Hay nombres que resultan extemporáneos, que en otra época fueron corrientes y hoy suenan antiguos, artificiosos o extravagantes. Pero tarde o temprano, todo vuelve.
También puede ser que un nombre en una región sea común y en otra resuene exótico. Tenoch en México es muy usado, en Argentina no tanto.
Con esos parámetros en mente, y sin juzgar, va la lista de nombres “raros” de varón elaborada por el sitio Ancestros Group, de los cuales se seleccionó los que circulan en la Argentina.
Los nombres de varón más raros de la Argentina
1. Pancracio
2. Tiburcio
3. Eustaquio
4. Evaristo
5. Anacleto
6. Torcuato
7. Gervasio
8. Agapito
9. Celestino
10. Anastasio
11. Rosendo
12. Porfirio
13. Hermenegildo
14. Cándido
15. Jacinto
16. Timoteo
17. Belisario
18. Narciso
19. Cesario
20. Wenceslao
21. Cayetano
22. Zacarías
23. Casimiro
24. Erasmo
25. Serafín
Nombres basados en pasiones por el fútbol
Generalmente tenemos una idea previa al nacimiento, pero los nombres pueden ser un homenaje a nuestros padres o abuelos, un ídolo admirado o, por qué no, el nombre de una hinchada de fútbol o los colores de una bandera.
Pues es bien cierto. Vicente Xeneize Larrea y Newells Emiliano Chaperón existen y así figuran en su DNI. Como también existe Azul Grana Álvarez y Renata Gimnasia Jordan, según nos cuenta el sitio Big Bang News.
Y hasta hay un Cai (por Club Atlético Independiente) y un Enzo River (de apellido Plate), como aporta el canal de noticias TN.