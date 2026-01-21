Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

La jubilación máxima, en cambio, presenta el salto más importante: pasa de $2.350.457,45 en enero a $2.416.270,25 en febrero, una diferencia positiva de $65.812. En el caso de las pensiones, la PUAM aumenta de $279.439,46 a $287.263,76, lo que suma alrededor de $7.824 al monto base, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez avanzan de $244.509,52 a $251.355,79, con una suba de $6.846. En todos los casos de haberes mínimos, PUAM y PNC, estos valores deben complementarse con el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios frente a enero.