Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?
Ya quedó definido el nuevo piso de los haberes jubilatorios para febrero de 2026. Cuál será la diferencia exacta entre los ingresos vigentes y los que se abonarán el próximo mes, y de qué manera incide el bono que se mantiene sin cambios en el monto total.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero de 2026, tras el último aumento del 2,8% confirmado. Con la oficialización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, la fórmula de movilidad actualizará nuevamente los montos. Sin embargo, para los beneficiarios de la mínima, el incremento real incluye el bono de refuerzo.
Además del ajuste por inflación, el Gobierno nacional mantendrá el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciban haberes bajos. Ese refuerzo también se aplica a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las pensiones no contributivas, mientras que los haberes más altos no acceden al bono adicional.
Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?
La actualización de los haberes entre enero y febrero de 2026 da cuenta del impacto del 2,8% de inflación correspondiente a diciembre. El ajuste por movilidad se aplica únicamente sobre el haber base, sin incluir bonos ni extras. Así, la jubilación mínima se eleva desde los $349.299,32 actuales hasta los $359.079,70, con un incremento nominal superior a los $9.780.
La jubilación máxima, en cambio, presenta el salto más importante: pasa de $2.350.457,45 en enero a $2.416.270,25 en febrero, una diferencia positiva de $65.812. En el caso de las pensiones, la PUAM aumenta de $279.439,46 a $287.263,76, lo que suma alrededor de $7.824 al monto base, mientras que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez avanzan de $244.509,52 a $251.355,79, con una suba de $6.846. En todos los casos de haberes mínimos, PUAM y PNC, estos valores deben complementarse con el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios frente a enero.
El impacto del bono de $70.000 en febrero
Para febrero de 2026, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben la mínima y escalas inferiores. No obstante, se mantiene el mismo valor nominal que en enero (y que en meses anteriores).
Esto genera que, aunque el haber suba un 2,8%, el monto total que el jubilado recibe suba porcentualmente menos, ya que una parte del ingreso (el bono) queda congelada.
¿Cuánto se cobra oficialmente en febrero?
Sumando el bono de refuerzo, así queda la comparación de lo que se acredita:
Jubilados de la mínima: en enero cobraron $419.299,32. En febrero pasarán a percibir $429.079,70.
Titulares de la PUAM: en enero obtuvieron $349.439,46. En febrero recibirán $357.263,76.
Pensiones No Contributivas (PNC): mientras en enero contaron con $314.509,52, en febrero el total será de $321.355,79.
Calendario ANSES febrero: cuándo cobran jubilados y PNC y cómo se paga el bono proporcional
Los pagos correspondientes a febrero comenzarán el lunes 9 para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas y jubilados que cobran el haber mínimo. El calendario contemplará una breve pausa el lunes 16 y el martes 17 por los feriados de Carnaval, con continuidad a partir del miércoles 18. Además, quienes perciban una jubilación mayor a la mínima pero inferior a $429.079,70 recibirán en febrero un bono proporcional para llegar a ese tope garantizado.