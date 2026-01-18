Cómo acceder al extra para jubilados que entrega Capital Humano en enero

Durante enero, miles de jubilados y pensionados pueden acceder a un ingreso adicional de hasta $120.000 que no forma parte del haber mensual ni del bono previsional. Se trata de un reintegro por compras impulsado por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES, que se suma al aumento de enero y, en algunos casos, a la Compensación Económica.
A diferencia del bono previsional, este extra no se deposita de manera automática para todos, ya que depende del uso de un medio de pago específico y del cumplimiento de ciertos requisitos vinculados al programa vigente.
Qué es el extra de Capital Humano para jubilados
El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con ANSES, habilitó un reintegro mensual de hasta $120.000 para jubilados y pensionados que realicen compras con la tarjeta de débito donde cobran su haber, en comercios adheridos al programa Beneficios ANSES.
El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria, según el monto efectivamente gastado y el porcentaje de devolución que aplica cada comercio. No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.
Cuál es el monto del reintegro en enero
Tope máximo mensual: hasta $120.000 por titular
Monto final: depende del consumo realizado y del porcentaje de devolución
Acreditación: dentro de los días posteriores a la compra
Visualización: se refleja en los movimientos de la cuenta bancaria
Cada comercio adherido ofrece distintos porcentajes de reintegro, por lo que el beneficio puede variar según el lugar donde se realice la compra.
Requisitos para acceder al extra para jubilados
Para acceder al beneficio que otorga Capital Humano en enero, los jubilados y pensionados deben cumplir con las siguientes condiciones:
Cobrar sus haberes a través de ANSES
Utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta de cobro
Realizar compras en comercios adheridos al programa Beneficios ANSES
En qué comercios se puede usar el beneficio
El reintegro aplica en distintos rubros, entre ellos:
Supermercados
Farmacias
Indumentaria
Comercios de cercanía
El listado de locales adheridos y el porcentaje de reintegro disponible en cada caso puede consultarse a través de los canales oficiales de ANSES y del Ministerio de Capital Humano.