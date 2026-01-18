Secciones
SociedadActualidad

Cómo acceder al extra para jubilados que entrega Capital Humano en enero

Este extra no se deposita de manera automática para todos.

Anses oficializó los nuevos pagos de enero 2026. Anses oficializó los nuevos pagos de enero 2026. Fuente: Forbes Argentina
Hace 2 Hs

Durante enero, miles de jubilados y pensionados pueden acceder a un ingreso adicional de hasta $120.000 que no forma parte del haber mensual ni del bono previsional. Se trata de un reintegro por compras impulsado por el Ministerio de Capital Humano junto con ANSES, que se suma al aumento de enero y, en algunos casos, a la Compensación Económica.

A diferencia del bono previsional, este extra no se deposita de manera automática para todos, ya que depende del uso de un medio de pago específico y del cumplimiento de ciertos requisitos vinculados al programa vigente.

Qué es el extra de Capital Humano para jubilados

El Ministerio de Capital Humano, en conjunto con ANSES, habilitó un reintegro mensual de hasta $120.000 para jubilados y pensionados que realicen compras con la tarjeta de débito donde cobran su haber, en comercios adheridos al programa Beneficios ANSES.

El reintegro se acredita de forma automática en la cuenta bancaria, según el monto efectivamente gastado y el porcentaje de devolución que aplica cada comercio. No es necesario realizar ningún trámite ni inscripción previa.

Cuál es el monto del reintegro en enero

Tope máximo mensual: hasta $120.000 por titular

Monto final: depende del consumo realizado y del porcentaje de devolución

Acreditación: dentro de los días posteriores a la compra

Visualización: se refleja en los movimientos de la cuenta bancaria

Cada comercio adherido ofrece distintos porcentajes de reintegro, por lo que el beneficio puede variar según el lugar donde se realice la compra.

Requisitos para acceder al extra para jubilados

Para acceder al beneficio que otorga Capital Humano en enero, los jubilados y pensionados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Cobrar sus haberes a través de ANSES

Utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta de cobro

Realizar compras en comercios adheridos al programa Beneficios ANSES

En qué comercios se puede usar el beneficio

El reintegro aplica en distintos rubros, entre ellos:

Supermercados

Farmacias

Indumentaria

Comercios de cercanía

El listado de locales adheridos y el porcentaje de reintegro disponible en cada caso puede consultarse a través de los canales oficiales de ANSES y del Ministerio de Capital Humano.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
4

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
5

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”
6

Lisandro Catalán cruzó a Daniel Abad: “El deterioro de Tucumán es responsabilidad del gasto público”

Más Noticias
Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Fátima Florez y un dato que dejó muda a Mirtha Legrand: ¿qué contó sobre Javier Milei?

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

Luna nueva en Capricornio 2026: cómo aprovechar su energía para iniciar proyectos

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa: cómo es hoy la vida de los rugbiers en prisión

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Okinawa: el reencuentro con la historia familiar

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Artrosis: la especia milagrosa que alivia los dolores y mejora la movilidad

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Melany, la tucumana que conquistó Colombia

Comentarios