Reconocimientos a la trayectoria, a la coherencia y a la solidaridad
Hace 6 Hs

Para celebrar su quinto aniversario, el diario virtual Prensa Activa Digital que conduce María José Rodríguez entregó distinciones a personas destacadas de la cultura y el deporte, en reconocimiento a su compromiso, trayectoria, solidaridad y aporte a la comunidad, que incluyó la labor de LA GACETA en su área cultural y de espectáculos. 

“El objetivo es poner en valor historias reales, recorridos sostenidos y acciones que muchas veces se desarrollan en silencio, pero que generan un impacto positivo y transformador en la sociedad. En ese espíritu, con esta acción visibilizamos a quienes representan valores fundamentales como la vocación, el esfuerzo y la coherencia entre el decir y el hacer”, remarcó la periodista. 

Entre los numerosos galardonados figuraron Daiana del Campo, Laura Soledad Trejo, la Fundación Jorge Jozami, la Capilla de Adoración Eucarística Perpetua, Marina Delgado, Lorena Verónica Amado, Roque Paterlini, Karina Suárez, Leandra del Valle Monteros y Sofía Camila Gallo Paz.

Comentarios